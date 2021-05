En setenta e tres anos de rexeitamento, a poboación palestina soubo empregar a arte, a música e a literatura como medio de expresión e desobediencia

Abdel empuña o seu bastón para acentuar a rabia que lle produce saber que non serán os seus ollos os que vexan unha Palestina libre; pero recoñece que ese soño chegará algún día: aos netos, aos bisnetos ou a algunha xeración aínda por vir. Sabe que os nomes impostos sobre as aldeas e vilas usurpadas xamais quedarán impresos na súa conciencia, e que só o tempo lles devolverá o que é seu. As súas pertenzas variaron ao longo dos anos, posto que eses pastos que aínda pode cheirar ou esas froitas que aínda saborea na memoria, non son máis que produto da súa imaxinación e do recordo, como o feito de traballar por construír un novo fogar que tampouco será del nunca. Isto é así porque Abdel axudou a construír o campo de refuxiados de Deheishe, onde conseguiu unha casa que, dende aquela, nunca tivo dereito a ampliar, posto que pertence á ONU e non a el. Nese mesmo fogar, nacido dun xeito rápido e provisional, viven varias xeracións de refuxiados. Non conservan as chaves dos territorios expropiados, mais todos eles manteñen a esperanza de recuperar os seus terreos algún día.

Setenta e tres anos despois da Nakba, a lembranza dese momento forma unha parte importante da resistencia, unha loita contra a máxima do primeiro ministro israelí Ben Gurion, quen asegurou que os vellos morrerían e que os novos esquecerían. Unha loita por quebrar as ideas sacadas de definicións de palestinos como «bestas que camiñan a dúas patas», frase empregada por outro primeiro ministro, Menahem Begin. Unha loita por recoñecérense e clamar o seu lugar, en contra das palabras da primeira ministra Golda Meir, quen afirmou que nunca existira tal cousa chamada palestinos.

En setenta e tres anos de rexeitamento, a poboación palestina soubo empregar a arte, a música e a literatura como medio de expresión e desobediencia. Souberon facer das palabras unha arma perigosa para, como escribiu o poeta Mourid Barghouti «restaurar o respecto polo significado e darlle significado á nosa existencia». Foron esas intifadas verbais as que provocaron o asasinato dun dos escritores palestinos máis sobranceiros, Ghassan Kanafani, quen afirmou: «Pódese roubar todo neste mundo, menos o amor que emana dun ser humano cara un cometido concreto e unha causa xusta». Unha causa que significa a recuperación dunha identidade e a recuperación das vidas que a xente de Palestina algunha vez viviu e espera volver a vivir.