A Naksa, a derrota (1967)

Após a creación do estado de Israel, en 1948, a Palestina histórica perdeu preto do 80% do seu territorio e unhas 800.000 persoas tiveron que deixar os seus fogares. Exipto e Xordania pasaron a administrar o resto do territorio, onde ficaron máis de 100.000 palestinos. A Nakba é como se coñece ese ano catastrófico de 1948, que tivo continuas réplicas, aínda que a de 1967 foi a maior. A Naksa é como se coñece esa derrota árabe do ano 1967, cando Israel ocupou o resto do territorio palestino amais de anexionar partes de Exipto e Siria.

Na guerra de 1967, coñecida tamén como guerra de xuño ou dos seis días, Israel tomou Xerusalén Oriental, Cisxordania, Gaza, a meseta siria dos Altos do Golán e a península exipcia do Sinaí. O conflito prevíase dende anos atrás, pois os enfrontamentos eran continuos nas fronteiras con Siria e Xordania, por onde os refuxiados palestinos trataban de pasar na procura de familiares ou dunha vía pola que regresar aos seus fogares. Amais, as ansias expansionistas alimentábanse da idea dunha grande Israel, alén da necesidade de controlar as fronteiras e os nacementos de augas.