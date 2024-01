A necedade, o ruido e a furia

As máscaras na rúa. As miradas furtivas. As frases efectistas: “Sairemos máis fortes desta crise”. “Eu fico en casa”. Marabilloso, enternecedor, unha pandemia de responsabilidade colectiva estaba asolando á narcisista cultura cotiá do capitalismo senil televisado just in time por redes, tv dixital, radio, prensa escrita e cotilleos globalizados vía wathsapp. Mais, ¡ai!, a ninguén se lle ocurriu sair á rúa respetando as distancias e as máscaras de rigor para levantar as mans contra o ceo administrativo da contención victoriana do gasto público en camas, enfermeiras, auxiliares de enfermeira, especialistas, auxiliares administrativos, celadores, personal de servizos xerais, atención primaria ou a mesma estructura de I-D-I sanitario.

Por tódalas esquinas comezou a brotar unha inusual preocupación pola saúde mental do cidadán do común. De repente, tras décadas e décadas de precarización progresiva dos contratos de traballo e de depreciación continuada dos salarios en relación a un custe de vida que se disparaba proporcionalmente moito máis que as subas do SMI, comezamos a ser empáticos coa saúde mental allea vinculando ésta co estado de excepción decretado pola crise pandémica.

Jo, pero qué enternecedor, hai que ver canto aprendo destes tertulianos da cousa mental, mascullaba eu dende o meu cuarto de enfermo mental de probado pedigrí, premiado cun premio á santa paciencia polos meus psiquiatras e con experiencia cum laude en todo tipo de terapias e medicación público-privada para paliar a ansiedade vital de galego con inclinacións libertarias e síndrome de Ulises perpetuo.

En ningún momento ocorreusenos reflexionar, como sociedade, durante o confinamento, sobre o vínculo entre saúde mental e exclusión socio-laboral ou empobrecemento progresivo das condicións de vida. Décadas de experiencia vital nas que aprendes intuitivamente a dar por feito ese vínculo entre loucura e exclusión social, décadas nas que observas por tódolos lados historias moi semellantes de persoas aparentemente normais que rematan as súas vidas na máis execrable nada: totalmente illados das súas tradicionais redes de apoio, amigos, parellas, compañeiros e familia, debido ao efecto distanciamento das redes de afecto que produce o paro estructural, e de repente caes na conta de que persoas ás que levas máis de dez ou quince anos de experiencia vital nesta tolemia de mundo tratan de darche leccions sobre saúde mental despois de estar máis de dúas décadas procurando desesperadamente a túa ata debaixo das pedras. Enternecedor: