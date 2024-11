A neglixencia criminal das mortes evitábeis

Non é discutíbel a competencia da Generalitat valenciana nesta catástrofe, circunscrita nomeadamente ao seu territorio, agás a luctuosa excepción de Letur (Castela A Mancha) que, por si propia, non xustifica legalmente un Mando Único estatal

Malia o devandito, a neglixencia do Govern da Generalitat valenciana non ten xustificación ningunha. Ás 9.06 am da terza, 29-O, recibiron da axencia metereolóxica estatal (AEMET) o aviso de alerta vermella e perigo “extremo” a respecto dunha DANA que xeraba un inmediato risco de enchentes no interior do país con grave risco de infraestruturas viarias e edificios e, xa que logo, da vida e seguridade de ducias de milleiros de persoas, nomeadamente neses “cauces y ramblas” que constitúen o conduto natural da auga valenciana até o mar. Diante deste perigo a Universitat de València, no acaído uso da súa autonomía suspendeu na mesma mañá todas as actividades docentes e as demais que esixiran presenza nos seus diferentes campus, Mais o president Mazón non suspendeu a súa axenda oficial, partillou nas RRSS ás 12.00 que a DANA dirixíase cara “Cuenca” e non activou as alertas dos móbiles até despois das 19.45, cando milleiros de persoas loitaban pola súa vida no interior de sotos, baixos e vehículos. Velaí o acerto do titular do xornal parisino Liberation: “os mortos evitábeis”.