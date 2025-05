A nova era mundial: Estados Unidos a procura de recuperar un liderado perdido

Impedir que os rivais o superen

Nesta estratexia por manter o liderado na nova orde mundial entra tamén o obxectivo de impedir que os rivais, neste caso China, podan superalo. Obxectivo que a administración Trump agarda conseguir por unha dobre vía: apostando moi fortemente por investimentos en tecnoloxía punta e directamente impedindo que lles poda alcanzar e incluso pasar diante. Si o primeiro dos obxectivos se pensa conseguir mediante fortes investimentos: a principios deste ano 2025 Donald Trump anunciou un investimento “histórico” de 500.000 millóns de dólares en infraestrutura de intelixencia artificial (IA) en colaboración con OpenAI, Oracle y SoftBank. Para o segundo obxectivo a administración Trump confía en “convencer” aos seus aliados da OTAN. Como? Pois, por caso, ameazándoos con que, a partir de agora, terán que incrementala súa contribución a defensa conxunta (OTAN) xa que o paraugas estadounidense deixará de ser tal moi especialmente no caso de que non colaboren coa súa estratexia imperial e imperialista.

Dentro desta estratexia hai que incluír, aínda que inicialmente non o pareza, a nova táctica dos Estados Unidos en relación coa guerra en Ucraína. Unha posición revisionista das relacións con Rusia que busca restarlle aliados a China ao tempo que forza a Unión Europea a incrementalo gasto en defensa por que eso beneficia a industria militar estadounidense.

Unha estratexia con varios frontes e unha prioridade

Unha nova estratexia, política e militar, que igual que sucede no terreo comercial ten no punto de mira a China. Así a nova administración estadounidense parece ser plenamente consciente tanto do poderío da nova potencia asiática, que supón unha clara ameaza aos seus obxectivos supremacistas, como do seu declive como imperio o que lle impide atender a varios frontes ao mesmo tempo. Así, por caso, atender ao fronte chino lle obriga a reducir a preocupación pola defensa de Europa

Unha nova estratexia, cun marcado carácter proteccionista (MAGA: “Make America Great Again”), no que a economía ocupa un lugar preferente, prioritario, que se reflicte tanto na política interior como exterior e que no primeiro caso pasa por que a oligarquía empresarial amiga do presidente ocupe lugares estratéxicos na nova administración poñendo así en evidencia que nos novos tempos a economía ven a substituír a diplomacia. A economía pasa a seren quen guíe tanto as relacións exteriores como interior e a propia seguridade nacional. Algo que Donald Trump espera afianzar grazas ao seu control da ámbalas dúas cámaras (Congreso e Senado).

Proba deste nova orientación témola en que a hora de xustificar a súa política contraria ao libre comercio, en oposición clara a propia OMC, un dos argumentos máis utilizados por Donald Trump é o de que os aranceis son unha cuestión política, de seguridade nacional o que non deixa de ser unha concepción empresarial de esta última. Concepción que se pon en evidencia, a nivel de política interior, cando persoal funcionario é despedido (mais de 120.00 empregados federais) para ser substituído por persoal de confianza, con mentalidade empresarial en, moitos casos, sen apenas ou ningunha experiencia administrativa, moito menos diplomática. Persoal que chega a ocupar posicións de grande relevancia política como pode seren a de embaixador (velaí os casos dos embaixadores en Colombia e Arxentina, empresarios amigos con nula experiencia diplomática) ou a de negociador a nivel internacional (as negociacións con Ucraína foron iniciadas por un multimillonario, compañeiro de golf, de Donald Trump), persoal cun marcado perfil ideolóxico (afines ao trumpismo), moitos deles multimillonarios, grandes doantes a campaña presidencial e cuxo exemplo mais paradigmático é o do Elon Musk acérrimo defensor das purgas na administración pública. Unha estratexia que moi probablemente introducirá nesta última grandes doses de inestabilidade non so administrativa senón tamén política.

Pero seguindo este camiño entrariamos nos que podemos chamar puntos débiles da estratexia de Donald Trump e os seus oligarcas cuxo análise e descrición deixo para outro artigo.