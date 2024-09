A -nova- fogueira das vaidades

En canto á democratización da cultura e a información -un prexuízo bastante arrogante e eurocéntrico que nin sequera se cumple ad intra, nas fronteiras europeas-, sobra dicir que para que tal existise debería ir anexa a unha inclusión dixital que non existe. Ademais, qué entendemos por cultura cando falamos de cultura e qué por información cando falamos de información?: para alguén que vive a súa existencia cotiá no gume da navalla, excluido do mercado de traballo ou da satisfacción das súas necesidades radicais básicas por vía asistencial-pública, é igual de necesario saber que existe guerra civil na república de Trikitrí, que Bruce Springsteen tocará o día X no lugar X ou que o Quixote foi escrito por Cervantes… que saber cales son os procedimentos, requisitos legais ou estratexias políticas para poder integrarse na sociedade e satisfacer as súas necesidades máis radicalmente humanas e básicas?: é evidente que non. Tarde ou cedo, ata a persoa máis atontada ten que rendirse ante os asubíos do seu máis primario instinto de supervivencia.

As redes sociais convertíronse na pantasma colectiva da conciencia occidental: inspira series televisivas, guións de filmes, ensaios sociolóxicos, tratados filosófico-literarios, enconados debates éticos e un longo etc. Son, sen dubidalo, a postmoderna fogueira das vaidades do tristemente finado Tom Wolfe: a ambivalencia e o pánico ansioso que producen é omnipresente e, coma sempre, o único xeito de liberarse desa ambivalencia sen comprendela é postulando tanto un optimismo voluntarista infundado coma o seu contrapunto, un catastrofismo realista da mesma natureza. Mais o certo é que as redes chegaron e están aquí, como chegaron outras tecnoloxías na historia da humanidade que xeraron ambivalencias semellantes e desapareceron -ou non, qué máis da- co devir do proceso civilizatorio.

Baixo toda esta centralidade e omnipresencia das redes sociais non latexa senon un medo atávico -humano, demasiado humano- a perder o control e a quedarse fóra da caverna dixital, na que proliferan en tempo real unha cantidade inimaxinable de aloumiños para o propio ego -literario, estético, profesional e un longuísimo etc- solitario do home postmoderno, así como novas tendencias e modas culturais de todo tipo que, a día de hoxe, balcanizan o gusto social precisamente na intensidade e na forma en que o grande capital quere: individualizándoo até o paroxismo e erosionando o aspecto máis vital da ética/estética tradicional e das estructuras sociais que a reproducían tradicionalmente: a familia, a escola, a universidade, o estado, o boca a boca das amizades, os sindicatos, os partidos, a radio e a televisión clásicas, o libro, as festas e lugares clásicos de socialización cultural… etc.