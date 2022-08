A nova Lei de Memoria Histórica segundo a dereita 'democrática'

Invocar á sacrosanta Constitución e trazar paralelismos coa orde pública e a unidade do Estado é un xogo perigoso que debería poñernos en alerta. Así se xustifican, por exemplo, os golpes militares, as persecucións ideolóxicas e a creba da convivencia e das liberdades

O problema non reside no conxunto do texto lexislativo que vai ser aprobado e pode resultar máis ou menos pertinente. Pouco importan, así mesmo, os avances ou as eivas contidas nos artigos da vindeira lei e as consecuencias que dela poidan derivarse. Moito menos relevante – malia o discurso aparente e falazmente defendido – resulta a negociación do texto e o acordo co grupo parlamentar vasco. O asunto principal e cara onde todo se dirixe, segundo Aznar, xira en torno ao que el mesmo define como “tener la casa muy en desorden” por culpa de determinadas leis, e a de Memoria Histórica Democrática representa unha delas. Ou dito doutra maneira: “España no está lo mejor ordenada posible” porque “se conspira a diario desde hace cientos de años [sic] para acabar con su unidad”. Tamén esta lei conspira, semella, contra a unidade do Estado. Porén, o devandito texto lexislativo – en realidade, a memoria per se – non debería prosperar. Así o cren na dereita “democrática”.