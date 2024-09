A obsesión venezolana do PP

O sucedido nas eleccións venezolanas ten suscitado un certo nivel de polémica no universo situado á esquerda do PSOE. O apoio acrítico ao goberno de Maduro neste asunto relevante non ten unha xustificación convincente e orixina unha lamentábel perda de credibilidade destas organizacións de cara ao futuro

No tempo que leva presidindo o PP estatal, Núñez Feijoo ten amosado un volume notábel de silencios e incongruencias no ámbito da política exterior. Un exemplo recente e moi significativo é a carencia dun pronunciamento explícito sobre as súas preferencias nos transcendentais comicios norteamericanos do vindeiro 5 de Novembro: aposta por Kamala Harris ou prefire -como a súa compañeira Ayuso- a vitoria de Trump? A belixerancia actual sobre a situación venezolana non se compadece coa implícita aceptación que practicou no seu momento a respecto das relacións que mantivo un dos seus pais políticos mais sobranceiros -Manuel Fraga- con Fidel Castro e co dirixente libio Gadafi. Como explicaría hoxe aquelas chamativas familiaridades despregadas polo fundador de AP? En realidade, é inútil buscar coherencia nos sucesivos posicionamentos de Feijoo (nesta materia ou noutras): o "camaleonismo" forma parte intrínseca do seu comportamento político.

O sucedido nas eleccións venezolanas ten suscitado un certo nivel de polémica no universo situado á esquerda do PSOE. As críticas formulada por algúns destacados dirixentes das esquerdas latinoamericanas (Lula, Petro, Boric e López Obrador) e a reclamación dunha completa transparencia no coñecemento das actas que permitan constatar a verosimilitude dos resultados anunciados por Nicolás Maduro non atoparon comprensión e apoio nalgunhas forzas galegas e estatais que se proclaman defensoras de horizontes de transformación democráticas para as sociedades de América Latina. O apoio acrítico ao goberno de Maduro neste asunto relevante non ten unha xustificación convincente e orixina unha lamentábel perda de credibilidade destas organizacións de cara ao futuro.

Conseguirá o PP, finalmente, obter o rédito electoral que busca coa utilización da situación en Venezuela? Non se pode afirmar, con seguridade, que acadará en todos os territorios do Estado ese obxectivo insistentemente pretendido. O que se pode afirmar é que está arruinando a súa capacidade para contribuír a unha saída negociada do complicado conflito social e político que se vive naquel pais latinoamericano.