'A palabra salvaxe' ou a ficción anti-utópica que nos envurulla

Un libro de textos fragmentarios é, como excepción á norma, un convite á festa da palabra

A norma na literatura galega en prosa dos anos vinte (todas as xeneralizacións son inxustas, esta tamén o é, non se vaian ofender as excepcións), son produtos mastigados e asumíbeis, pensados para un público xuvenil, que, por razóns estruturais é o que sustenta boa parte do mercado do libro no noso sistema cultural. Noutras palabras, a norma non é a aposta pola diversidade literaria, senón pola prosa pragmática, sinxela, inzada de lugares comúns, de ideoloxía simple que se pode resumir nun mando de consignas para imprimir nunhas camisolas.