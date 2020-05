A pandemia e a utopia da sociedade completamente governada

“A única maneira de combater a peste é a honestidade“. Albert Camus “A Peste”

Auto-convocar-se para dizer, alguma coisa insinuada, ainda que escolher as palavras com cuidado, as palavras que pronunciarei obedecer a uma ordem que se cumpriu no meu dizer. Essa consciência é qualquer coisa que, aqui – justamente aqui – se torna estridente. Estridor feito com o desconforto decorrente de saber que, no que digo, alguém ou algo é dito em mim e por mim, que, portanto, estou condenado a obedecer a uma regra que não escolhi.

Andaços e pandemias são temidas há séculos, quando os limites da decência devalan e irrompe o “caos”. Porém é mais provável que o contrário aconteça:a raiva e a sensação de prazer que o ganho de poder supõe para o Estado quando a regulamentação e o desencadeamento de tendências autoritarias latentes irrompem. Nietzsche diz que “a conseqüência natural do poder excessivo é conquistar (…) a incorporação de sua própria imagem numa matéria estranha”.E em situações de exceção, o Estado e o tecno-poder impõem suas próprias formas.E que estamos sendo cunhados de acordo com sua própria imagem pela força do medo e da coerção.As crises financeiras da mão invisível e as epidemias de mão dada se tornam perigosas quando são percebidas como um poder todo-poderoso, como o poder de ninguém ou de seu. Essa atribuição deixa-me mais fraco no momento de me impor a forma de proibição e exclusão internalizadas.

Em conexão com outras manifestações “pós-democráticas”, como o Tratado de Lisboa ou a lei mordaça espanhola, novas leis policiais e vigilância online são desenvolvimentos altamente questionáveis. Porque as crises permitem que o estado se posicione como um poder regulador total. No caso de uma crise, as autoridades epidêmicas têm amplos poderes para anular os direitos civis. E a ameaça nem precisa ser real, porque se e o pânico atinge um certo limiar, a liberdade se torna obsoleta o que nos torna a questão fundamental dos direitos humanos não serem de facto direitos naturais inalienáveis, mas direitos “concedidos” pelo Estado temporariamente e em condições favoráveis.Quando a autodeterminação se torna um risco “irresponsável” para a saúde pública. Então o poder alcançou o que sempre desejou: um povo que, movido pelo medo, aceita sua própria privação de direitos.

Michel Foucault,em “Vigiar e punir”, mostra como o estado monitora seus cidadãos há séculos.Na França do século XVII os regulamentos para a “emergência médica” previam uma série de medidas drásticas nas cidades quando os miasmas e a peste espalhar: os portões da cidade foram fechados, deixando a área da cidade punida de mão dada da morte. A cidade foi dividida em diferentes bairros e parcelas mais ou menos miasmáticas. Um “intendente” foi designado para cada trimestre e um “sindico” para cada rua. Estes lideraram um severo regimento sobre a área sob seu comando. Todo habitante tinha que ficar na casa nos dias perigosos. Soldados patrulhavam por toda parte. Os corpos foram descartados por pessoas de “status ruim”. Os síndicos isolavam pessoalmente todas as casas. Todos os dias, o “atendente de quadra” batia na janela de todas as casas, chamava os habitantes pelo nome e perguntava sobre sua condição. Se alguém não pudesse responder, havia suspeita de pestilência. Na altura, diz Foucault: “A sala solidifica-se numa rede de células impermeáveis. Todo mundo é obrigado a seu lugar. Aqueles que se deslocam arriscam suas vidas: contágio ou punição “. O que o filósofo francés procurava não era mostrar os cuidados de saude, mas como aqueles permeiam o poder do Estado e a sua tendência natural de se proteger, de expandir e testar sua força contra a massa de indefesos. E independentemente de haver uma emergência real, segundo Foucault, a arela política há muito cobiçada foi realizada na cidade poluída do século XVII, “a penetração dos regulamentos nos mínimos detalhes da existência, por meio de uma hierarquia que garante o funcionamento do poder até seus últimos ramos”. Com suas palavras, a utopia da sociedade completamente governada.

Se vimos de experimentar um período excepcionalmente longo de paz e direitos civis aplicáveis, é fácil esquecermos que a democracia aqui emprazada não foi ganha num processo de rutura mas concessão do regime franquista. Constituições que permitem a eliminação de direitos elementares sob certas circunstâncias minam o conceito de lei natural e colocam os direitos humanos à disposição dos detentores do poder que podem limitar seu escopo, dependendo da “situação de perigo”. Infelizmente, a constituição espanhola, também não é “limpa” a esse respeito.

Até agora era pouco sabido que as autoridades de saúde recebem amplos poderes em caso de crise – em alguns casos relacionados à abolição dos direitos civis básicos. De acordo com a Lei 33/2011,General de Salud de España,vários direitos básicos podem ser temporariamente suspensos em caso de risco grave de epidemia: como liberdade da pessoa, liberdade de movimento, liberdade de reunião e inviolabilidade do lar. De acordo com o artigo 54 o Estado pode ordenar medidas para profilaxia específica, se uma doença transmissível ocorrer com formas clinicamente difíceis e sua propagação epidêmica. A governança por Real Decreto 465/2020, de 17 de março, artigo 7.1, ordenan a limitação da liberdade de circulação de pessoas, ao mesmo tempo em que é desenvolvido e aplicado um estudo de mobilidade desenvolvido pelo INE e denominado DataCOVID, que permite estimar a mobilidade da população durante o período de aplicação das medidas de contenção em relação a uma situação normal, permitindo apenas algumas atividades trabalho essencial e de manutenção que as pessoas só podem executar individualmente.

Aqueles que pensam diferentemente em termos de saúde comunitària e em geral, de politica, são equivalentes a patógenos. Isso segue uma lógica coerente, porque, se não participar da narrativa prescrita de política de saúde, não apenas põe em risco sua própria, mas também a de seus semelhantes. As pandemias são, portanto, o ambiente ideal para campanhas contra a liberdade. Aliás, são ideais para criar um clima contra qualquer tipo de autodeterminação. Nesse contexto, o desejo de liberdade aparece como uma espécie de desafio infantil e afastamento irresponsável da comunidade integrada.

No entanto, se olharmos para as crises de saúde em perspectiva de lucro e com base em Foucault – do ponto de vista da expansão dos poderes estatais, chegamos a conclusões interessantes: o estado está treinando seu “músculo repressivo” com essas medidas em apariència inofensivas. Mostra-se capaz de agir, destaca-se como uma autoridade comandante, proibindo ou autorizando e testando processos comportamentais em caso de “emergências nacionais”. Além disso, acorda um medo básico da população, a fim de se posicionar ao mesmo tempo como protetor. As medidas de proteção de doenças lembram por toda parte uma declaração da lei marcial. Em qualquer caso, já é percebida agressividade particular contra os “desviantes”. São situações de mudança de lei – direitos reduzidos para os cidadãos e direitos ampliados para o poder do estado e para alguns individuos.Em geral, uma alavanca para a privação da cidadania que acaba radicalizando as desigualdades estruturais e as disparidades de origem. Eis a confinada “educação” on-line, uma técnica complicada ainda mais em familias com recursos financeiros e digitais modestos. A “nova normalidade” implica terminar de invadir o espaço interno com a produtividade do externo, a repetição de horários e tarefas que, além do teletrabalho, no campo educacional é especialmente perturbador quando professores aceitam que é “uma oportunidade dentro da dificultade”. O automatismo do costume aumenta sua eficiência quando supõe a aceitação da total internalização do estado das coisas, deslocando no máximo o desconforto e o fácil protesto para o lado e não para cima. Rápida digestão e adaptação ao externo que no momento presente quase não se percebe como empoderamento, isto é, manifesta-se como uma incapacidade de se recuperar no outro. Porque o poder e a soberania dos vivos é que continuam além de si. Certamente, uma das muitas lições políticas e sociais da pandemia é a necessidade de investir mais dinheiro em saúde e educação. Porque a divisão social (e digital) é muito preocupante e começa a ser estigmatizante segundo nosso grau de submissão ao “novo normal” e a criação dos espaços e as formas da verdade que vêm.

Durante as crises causadas por epidemias, os mais afetados, os cidadãos fracos e inocentes são estigmatizados e culpabilizados e às vezes também tratados como criminosos, acabando por receber um tratamento basicamente degradante que seria considerado proibido nos tempos “normais”. As medidas de vigilância são aplicadas através do aumento da presença policial, mas também com o auxílio de eletrônicos-digitais. Ao mesmo tempo, a vigilância pode ser praticada numa escala maior, sem que seja esperada resistência significativa devido ao cenário de ameaça. As “ferramentas” da vigilância digital total podem ser tentadas dessa maneira – com um alto nível de aceitação pela população. A tendência é restringir o direito das pessoas à autodeterminação sobre seus próprios corpos. Além das medidas de profilase, vacinação e emergência obrigatórias em caso de epidemia, també pode server a um expropriação gradual do corpo, nosso corpo “pertence” ao estado.Nem por isso. Felizmente, também existem contra-tendências e jogos de estrategia. Porque a vida não é uma prótese de normalidade ou autopreservação, mas auto-afirmação.

Começamos referindo-nos à estridência de assumir a figura do habitual, daquele poder que aumenta a eficiência e a estabilidade porque opera no hábito e já não precisa de mandatos, decretos ou exercer coerção. Tudo isso agora está em jogo quando a imanência deu lugar à “ditadura” do “novo normal”. Mas falar também é baseado em revelação, na parecença de qualquer margem a partir da qual, finalmente, a palavra (minha, sua palavra) possa explodir sem restrições, livre e desconfortável.