Na extraordinaria película do admirado Stanley Kubrick, de 1964, Dr. Strangelove, aquí "Teléfono vermello, voamos cara Moscova", no arranque, vemos por todas partes, na base militar americana, distintos cartazes e sinais coa frase ben visible: "Peace is our profession", a paz é a nosa profesión. E certamente, coñezo militares que asumen como propio este lema. Non é o caso de Strangelove. Moitas veces, os máis belicistas, non son precisamente os militares. Creo que agora e sempre. Os e as pacifistas, hoxe tamén, aqueles que seguen a máxima de Gandhi: "Non hai camiños para a paz, a paz é o camiño" non entenden, non entendemos, o das armas para a paz ou o dos orzamentos de guerra para a paz. Qué lle imos facer.

Ben sei que houbo nun tempo pasado Ministerios de Guerra, sustituídos máis tarde por Ministerios de Defensa e probablemente no futuro cheguen a existir Ministerios de Paz, pode ser, así o desexamos, pero mentres tanto, vólvome a preguntar como ó principio:

Cántos mortos custa un metro cadrado de territorio?