A política e o que nos fai mal

Gañaron o entretemento e as obras. Mais a política –coa ética- forma parte do coñecemento práctico (praxe), que é inmanente. Non produce nada. Diferénciase do coñecemento técnico, produtivo (póiese) porque este é transcendente: produce obra (ergon). Porén, di Arendt que a política se convertera nunha técnica propia de especialistas, e por iso, dicimos, só se lle pide que constrúa cousas. Isto é ao que clasicamente se lle chamou alienación: a delegación da palabra e da acción ao círculo de profesionais ao que se lle demandan elementos transcendentes: grandes, que perduren e que non sirvan esencialmente para o bo vivir. Non para que vaia ben, só para aparentar que nos vai ben.

En realidade, tamén dicía Arendt que a política non podía quedar regulando a esfera do doméstico e da súa xestión, da economía (oiko-nomía). De ser así, o cidadán sería só un supervivente ou un consumidor. Perdendo o logos, a racionalidade, que tradicionalmente permitía distinguir o que parece do que é, a democracia esvaécese e gaña a demagoxia: o trunfo dos discursos que adulan os nosos oídos e que apoderan os nosos defectos.