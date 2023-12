A precisa mobilización do voto do cambio

A chave é a mobilización, achegando a participación urbana e perirubana a níveis propios das estatais. Porque, como escrebiu en Praza Pública Marcos Pérez Pena, son os concellos onde BNG e as esquerdas estatais obteñen mellores resultados os que menos participan nas nacionais galegas, mesmo com diferenzas de até seis ou sete puntos entre un e outro proceso

A chave é a mobilización, achegando a participación urbana e perirubana a níveis propios das estatais. Porque, como escrebiu en Praza Pública Marcos Pérez Pena, son os concellos onde BNG e as esquerdas estatais obteñen mellores resultados os que menos participan nas nacionais galegas, mesmo com diferenzas de até seis ou sete puntos entre un e outro proceso. E esta mobilización require primeiro de que se fale da nosa axenda, evitando no posíbel ese ruído madrileño que de seguro há traer Feijóo e despois que o BNG e Ana Pontón mobilicen non só a base social do galeguismo políitico, senón ao conxunto desa Galicia moderna, activa e autónoma, representada nesas persoas que fan empresa e Universidade, investigan, fan posíbeis malia os recurtes deste Goberno galego os servizos públicos, loitan polo ambiente, pola dinamización do medio rural e pola promoción da nosa cultura e deporte. De xeito que o BNG sexa non só a casa común do galeguismo, senón da Galicia do cambio e mesmo de todas aquelas persoas que refuguen a polarización extremista da política española.