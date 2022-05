A prensa proxeneta en Galicia: os anuncios de prostitución na mirada da Educación Social

A evolución social non conseguiu, na actualidade, pór freo á escravitude destes días, a cal aloxa todo o seu peso nas mulleres en nome do “oficio máis antigo do mundo”: a prostitución. Enraizada na violencia cara as mesmas, lonxe de desaparecer, semella estar máis presente ca nunca grazas a unha sólida industria do sexo en continua expansión. Tanto é así que nin as numerosas leis e propostas, nin os relevantes avances acadados polo colectivo feminino, nin, moito menos, os macabros datos que cada día se redescubren en relación á prostitución e á violencia contra as mulleres e nenas disuaden aos putañeiros e aos diarios galegos de seguir a sustentar e promocionar este nocivo negocio.