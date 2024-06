A privatización da auga precariza as vidas dos barrios

Cómpre respostas colectivas, cómpren accións comunitarias que formulen respostas contundentes, que cambien as dinámicas e que artellen outras formas de facer, máis participativas, máis solidarias, máis xustas, na procura dunha vida digna para todas

O último episodio desta historia foi a rotura dunha tubaxe que provocou unha grave inundación, unha máis no barrio de Coia, que anegou os baixos do complexo parroquial e puido ter causado mesmo danos persoais graves. Neste caso tocoulle ao Juan, o noso párroco, pero podía terlle tocado a calquera veciño ou veciña que pasease pola zona e, sobre todo, podía ter sido moito máis grave do que foi. Como dicimos, este foi o último episodio dun ano no que este tipo de ‘incidentes’ foron constantes, como se pode observar na imaxe inferior, onde se observa a localización de cada un deles.

En declaracións a un xornal local, Juan Antonio Terrón, o noso párroco, lembraba que esta foi unha inundación máis, a terceira que padecemos. E engadía: «Ata agora so houbo repacións parciais cando é un problema global que afecta a todo o barrio». En definitiva, non é casualidade nin mala sorte, é desleixo e abandono da veciñanza, é marxinación dos barrios periféricos, é procurar maximizar os beneficios a costa da maioría. Non podemos permanecer indiferentes ante estas situacións que afectan ao barrio no seu conxunto, non podemos conformarnos coa queixa en voz alta ou co lamento polo baixo. Cómpre respostas colectivas, cómpren accións comunitarias que formulen respostas contundentes, que cambien as dinámicas e que artellen outras formas de facer, máis participativas, máis solidarias, máis xustas, na procura dunha vida digna para todas.