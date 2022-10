A problemática da mobilidade en Galicia explicada aos non ibéricos en 15 puntos

Cada día son máis as persoas que teñen claro que as cidades deben ser espazos aptos para o peón e cada vez máis libres de coches. As políticas urbanas van por detrás da opinión pública, pero teñen en conta estas demandas

10. A Galicia interior (provincias de Lugo e Ourense) presenta unha situación moito menos satisfactoria. Ademais do seu menor dinamismo demográfico e económico, presenta unha menor conectividade con Portugal. Os seus principais eixos de circulación son dúas grandes autovías: Madrid-A Coruña (Autovía do Noroeste) e Vigo-Benavente (Autovía das Rías Baixas). A primeira pasa por Lugo e a segunda por Ourense. Estas vías, finalizadas polo Estado en torno á mudanza de século e milenio, son os principais corredores destes grandes espazos do interior. Só no norte de Lugo e no leste de Ourense existen pequenos espazos con dinámicas propias, A Mariña e Valdeorras.

11. Nos espazos urbanos, o automóbil é o principal medio de transporte empregado, ao marxe da mobilidade peonil. Camiñar é un medio de transporte empregado por bastantes habitantes das cidades, debido á compactidade que aínda manteñen boa parte dos espazos urbanos galegos. A cidade de Pontevedra é, neste sentido, un caso de éxito internacional. Nela aplicáronse modelos de humanización e calmado de tráfico que tiveron moito éxito e aceptación pola poboación local. Fálase do “Modelo Pontevedra” para referirse a un caso de éxito de posta en práctica dos grandes principios teóricos da mobilidade sostíbel urbana. No resto das cidades, o debate entre máis coches ou menos coches, máis aparcadoiros ou menos aparcadoiros, aínda se produce. En calquera caso, cada día son máis as persoas que teñen claro que as cidades deben ser espazos aptos para o peón e cada vez máis libres de coches. As políticas urbanas van por detrás da opinión pública, pero teñen en conta estas demandas.

12. Nos espazos rurais, como se dixo anteriormente, existe un gran problema de mobilidade en determinados colectivos. As persoas sen licencia de conducir, as persoas maiores ou os menores de 18 anos vén restrinxida enormemente a súa mobilidade. Funcionan as redes de solidariedade familiar ou social en gran medida. A partir do ano 2002, o goberno de Galicia ensaiou novas formas de transporte en espazos rurais de baixa densidade, no marco dun proxecto europeo no que participou o grupo ANTE da USC. O éxito desta iniciativa levou máis adiante a por en marcha servizos de integración de transporte escolar con transporte regular ou a apostar por novidosas formas de transporte á demanda. Sen embargo, é preciso ter en conta que debe primar a rentabilidade social fronte á rendibilidade económica se queremos apostar pola igualdade de oportunidades para os habitantes de todos os territorios e frear a despoboación de espazos rurais. Nas áreas rurais de baixa densidade o problema da provisión de moitos servizos é o limiar de rentabilidade, e a mobilidade ofrece unha alternativa sempre e cano se poida garantir ao conxunto da poboación.