A pura pintura de Giorgio Morandi

Giorgio Morandi. Música do cotiá. Teatralidade atmosférica

Todo en Morandi é un misterio; o silencio fala e non deixa dubidas cun discurso claro e confuso. Todas as respostas son xustas, precisas e transparentes en Morandi, agora temos que atopar as preguntas. Sempre os mesmos obxectos, e sempre distintos. A primeira vez que tiven a Morandi fisicamente a metro e medio de min, ocupando o seu espazo en relación ao cadro, non entendín nada, non me gustou. Anos despois, volvín atopalo… non! Fun velo, e falamos, moito. Segue sendo un misterio, pero agora coido que entendo. (Anxo Baranga, artista, 2021).

Giorgio Morandi, nas súas pinturas (e mais nos seus gravados) non apostou pola figura humana, o tema principal da arte occidental. Tamén niso é orixinal. E tampouco pola representación de animais. Pintou moito. Que pintou, logo? Fundamentalmente Naturezas mortas (Nature Morte). Xunto a este reiterado, e case obsesivo motivo estético, pintou paisaxes (paesaggios) e flores (fiori). En toda unha vida dedicada á pintura e o gravado non saíu deses temas. As naturezas mortas, bodegóns, reduciunos a traballos con obxectos domésticos: botellas, copas, tarros, xerros. Bodegóns frugais, de clara tradición barroca. Pero nada de encher espazos con arquitecturas, obxectos e animais, tan do gusto dos bodegóns que acugulaban artistas holandeses. Non. Morandi prefire a simplicidade que escolleron Zurbarán ou Sánchez Cotán; esa ascética que séculos despois empregan os irmáns Santilari. ¿Que diría o mestre de Bolonia sobre a recreación dun tema de Sánchez Cotán que decidiu actualizar o artista Ori Gersht, tendo como centro da natureza morta unha granada?

Morandi coloca obxectos, perspectiva, volume. A luz. A ordenación dos obxectos son haikus, puras arquitecturas: unha linguaxe propia, de seu, única. Moitas veces, no mesmo ano, estrutura os mesmos obxectos de xeitos diferentes: escenas de dramaturxia interior? Variacións cósmicas de universos insospeitados (Variacións Goldberg?). Universos que -cal Baranga- non sempre se entenden. Acaso as pezas da vaixela son para Morandi monicreques? Ou polchinelle grandes e pesados, tan populares no sur de Italia e mais na illa de Sicilia? O seu amigo Luigi Magnani visitouno un día e viu que Morandi levaba días pintando naturezas mortas cos mesmos elementos, só mudados de sitio. Sorprendeuse e estivo tratando de comprender esa reiteración, esa obstinada reiteración. Ao decatarse Morandi comentoulle lacónico: Eses temas non os podo rematar nin en dous anos de traballo.