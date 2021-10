A quen culpo hoxe?

Se se retiran mestres e aumentan as ratio, é responsabilidade de Feijóo? Non, é culpa de alguén, menos del que é o que toma as decisións!

O parlamento español vén de poñer en marcha de novo a comisión parlamentaria do accidente de Angrois. Non lle preguntedes a Feijoo, el e o PP, non teñen culpa!

No financiamento autonómico, Feijóo fai piña con outros presidentes para botar as culpas... A Sánchez. Por suposto, ante gobernos do PP, nin chío!

Adega denuncia ante a Fiscalía a Xunta e as eléctricas responsables do baleirado dos encoros cando a electricidade está no prezo máis elevado da historia. Naturgy e Iberdrola (cuxo presidente abrázase efusivamente a Feijóo ao gañar as eleccións). Feijoo, coas tranfrencias neste tema, dí que “é responsabilidade da Conca Hidrográfica Miño-Sil"... Por suposto, dependente do estado español. Adega di que “o non control do baleirado constitúe un grave desleixo de funcións por parte da Xunta”, pero a Feijóo…

O PP vota en contra no Parlamento Galego de “instar a Abanca a non fechar oficinas”. E que fai? Concédelle 2,8 millóns de euros para manter s caxeiros nalgúns lugares, no lugar de persoas.

Enfermeiras Eventuais en Loita din que son “profesionais de usar e tirar” despois de que non se lles renoven os contratos de cando fixeron falta (e moita). Feijóo dálles unha medalla de ouro de Galiza, pero non postos de traballo dignos…

A caza do lobo, o apoio a escola e sanidade privada…

Temos claro quen é o responsable na Galiza da política que se fai. Bota balóns fora, pero o País empeora día a día. De nós depende cambiar esta situación!