A recompilación das violencias machistas de Cristina Fallarás

Non faltaron críticas a esta iniciativa. Quizais a máis espallada sexa a de considerar que os lugares para presentar denuncias de violencia machista non é esta canle, senón os xulgados e oficinas policiais. Mais en moitos destes casos denúncianse violencias do tempo da primeira mocidade ou mesmo de cando nenas de mulleres hai tempo adultas. É dicir, condutas que non poden ser sancionadas penalmente por ter prescrito o correspondente delicto. Nutras circunstancias as relatoras anónimas non queren enfrontar un procedemento xudicial por razóns moi diversas e dignas de respecto. A canle artellada por Fallarás só atende a facer posíbel e segura a recollida de testemuños.