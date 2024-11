Un dos efectos positivos que, sen dubidas, tería a redución progresiva da xornada laboral sería a dun menor consumo de enerxía e, como consecuencia, unha redución das emisións de gases de efecto invernadoiro

Este neoliberalismo tamén trouxo aparellado unha redución do benestar e da xustiza social que se subordinaron a produción e ao consumo. Non cabe dúbidas de que unha redución progresiva da xornada de traballo posibilitará unha maior racionalidade e equidade na distribución do traballo remunerado e mesmo no emprego. Paralelamente lle permitirá aos/as traballadores/as adicar mais tempo as tarefas familiares grazas a un maior control do tempo “non traballado” quen sería así mais valorado. Dado que son as mulleres quen, por término medio dedican mais tempo ao traballo non remunerado unha redución de xornada podería permitir unha mais xusta e equitativa distribución da carga de traballo nos fogares

En relación a este posible impacto positivo da redución de xornada no benestar social e na igualdade de xénero compre ter presente a realidade actual. Unha realidade marcada pola precariedade dos servizos de benestar social mais importantes como, por caso, os da atención a vellez, a familia e a infancia. Na actualidade a precariedade de estas funcións de benestar fai que en moitas familias galegas sexan membros da mesma, maiormente mulleres, quen teñan que combinar o seu xa reducido tempo fora de traballo remunerado cos coidados a familia o que lles provoca situacións de estrés e de malas condicións de vida e saúde. Por tales razóns a redución da xornada laboral debería incorporar a esfera doméstica á esfera laboral o que posibilitaría unha mellora xeneralizada da calidade de vida para tódolos/as traballadores/as ao incrementar o tempo de ocio.