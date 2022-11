A reforma do delito de sedición, máis anos de prisión para a cidadanía mobilizada

Nunha democracia formal que non recoñece a patoloxía da xudicialización do político, a única intervención lexislativa coherente sería a simple erradicación do tipo penal de sedición (a chamada derrogación), sen necesidade de ningunha outra previsión normativa

Os actores do “proceso ao Procés” atoparon unha solución creativa e temporal ao problema no rescate do decimonónico delito de sedición pola contundencia das súas penas. Mais a interpretación extensiva que o Tribunal Supremo precisou desenvolver para fundamentar a condena, co forzamento dos elementos esenciais do delito, levouno a establecer que a desobediencia civil non-violenta exercitada de maneira multitudinaria constitúe un acto de sedición perseguíbel penalmente.

O auténtico problema democrático non sería daquela o arrombado e desterrado delito de sedición senón o activismo político dos órganos xudiciais que desprazou ao Supremo do seu rol institucional, para poñerse a reinterpretar creativamente e de xeito oportunista o tipo de sedición en función de necesidades represivas ad hoc, dando conta de que na actualidade o Poder Xudicial está a constituírse como un dos poderes que maior risco comportan para o dereito á protesta e para a saúde dos dereitos civís e políticos do conxunto da poboación.

A desactivación do delito de sedición é unha mera escusa para unha modernización encuberta dos tipos penais represivos con severas consecuencias para o dereito á protesta, do que resulta un agravamento en bloque dos dispositivos legais de combate ordinario á disidencia política e social

Nunha democracia formal que non recoñece a patoloxía da xudicialización do político, a única intervención lexislativa coherente sería a simple erradicación do tipo penal de sedición (a chamada derrogación), sen necesidade de ningunha outra previsión normativa. Especialmente ao tratarse dun delito de guerra incompatíbel coa preeminencia de dereitos como o dereito de reunión ou á liberdade de expresión, nun contexto no que o propio ordenamento penal contén un compendio de figuras delitivas que contraen e ameazan con severidade o dereito á protesta. Sen esquecer que o debilitado estándar de goce dos dereitos e liberdades no Estado español urxe por unha reforma do dereito penal e administrativo sancionador no sentido da despenalización e destipificación dunha multiplicidade de condutas incompatíbeis cun libre exercicio dos dereitos fundamentais.

Porén, na proposta de reforma do Código Penal presentada polo PSOE e Unidas Podemos e feita pública a pasada semana, a desactivación do delito de sedición é unha mera escusa para unha modernización encuberta dos tipos penais represivos con severas consecuencias para o dereito á protesta, do que resulta un agravamento en bloque dos dispositivos legais de combate ordinario á disidencia política e social.