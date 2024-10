A remar. Irmá, eu créote

Non me aparece acaído que desde o feminismo lle pídamos responsabilidades ás compañeiras máis directas de Errejón. Creo que o correcto é axudalas a asumir tanta dor, a poñerlle nome, a dicilo publicamente, a pasar o do. Iso é a sororidade

Pero esta situación pode ser tamén inspiradora, axudarnos a remar xuntas. Non me aparece acaído que desde o feminismo lle pídamos responsabilidades ás compañeiras máis directas de Errejón. Creo que o correcto é axudalas a asumir tanta dor, a poñerlle nome, a dicilo publicamente, a pasar o do. Iso é a sororidade. Necesitamos entender que mañá nos pasa a nós e necesitaremos axuda para asumilo e seguir remando xuntas na loita contra o patriarcado e a prol dunha sociedade máis xusta.

No meu camiñar político pasei por varias forzas de esquerda e sei que nada disto é alleo a ningunha forza política. Eu non souben ver ou hoxe miro de forma distinta situacións vividas por compañeiras ás que a organización lles deu ás costas. É desesperanzador sentir que proxectos ilusionantes sobre todo para as novas xeracións, caen a cachos mentres campa o fascismo como se nada.

Pero non podemos entender esto máis que como unha oportunidade para reforzar o feminismo desde o colectivo e desde o individual, porque como di Carme Adán: non é o patriarcado quen toma as decisións, senón cada un e cada unha de nós! Así que toca remar ao unísono, porque o feminismo é unha revolución sen sangue!