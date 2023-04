A república de Carlos Etcheverría

Fillo do Ministro da República no exilio, Salvador Etcheverría, xa de mozo seguiu os pasos do seu pai. Primeiro na loita clandestina contra a ditadura, despois como candidato ás Cortes Constituíntes, nas primeiras eleccións democráticas polo Partido Socialista Popular de Enrique Tierno. Líder do PSP na Coruña e posteriormente membro do PSOE. A súa última militancia foi en Espazo Ecosocialista.

Pero como dixen a súa única e autentica militancia foi a do republicanismo. Foi fundador e Presidente do Ateneo Republicano de Galicia (ARGA).