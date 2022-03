A saída de Feijóo

O dirixente do PPdG vai ser aclamado como presidente estatal do seu partido despois de participar nun espectáculo cainita que permitiu visualizar as peores prácticas imaxinábeis no ámbito da política

A hipótese -tantas veces manexada- do desprazamento de Feijóo á política estatal xa está confirmada. O dirixente do PPdG vai ser aclamado como presidente estatal do seu partido despois de participar nun espectáculo cainita que permitiu visualizar as peores prácticas imaxinábeis no ámbito da política.

Pablo Casado foi destituído sen que houbera o mínimo debate sobre eventuais diferenzas a respecto das liñas tácticas ou estratéxicas que debería seguir o PP no actual panorama da política española. A confrontación ficou reducida a unha obscena disputa polo poder interno no que foron utilizadas, sen escrúpulos, todas as armas dispoñíbeis: mentiras, cinismo argumental e participación activa dos medios de comunicación mais afíns a Díaz Ayuso para provocar a dimisión do presidente do PP e reclamar a chegada do “salvador” presidente da Xunta.