A saúde que nos negan

Mágoa non ser un relato de ficción. Que a día de hoxe, case mes e medio despois de ter sufrido un problema cardíaco e de preto de dous anos coas citas do cardiólogo solicitadas, o meu pai non ten nin tivo a súa revisión co especialista. Que no hospital da Costa, en Burela, non é o único caso que ten adiadas as citas nesta e noutras especialidades. Que non sabemos moi ben que facer e que nos falta información e recursos. Que os responsables da política sanitaria galega, non van deixar de dar axudas a medios que narran as bondades do sistema que puxeron en marcha e que ocultan sistematicamente a problemática das listas de agarda. Mentres, na Mariña de Lugo seguiremos sen cardiólogo e cun hospital infradotado, nunha comarca deprimida. Seguro que despois botaremos as mans á cabeza. Porque temos comarcas enteiras sen servizos, abandonadas, avellentadas, sen investimento nin actividade económica. Comarcas nas que cada certo tempo algún adxectivo (a Galiza profunda, lembrades?) se encarga de cualificarnos e mesmo cargarnos a responsabilidade dos problemas que produce a xestión da propia Xunta. Arderemos, sufriremos a falta de medios nas residencias da terceira idade, quedaremos sen pediatras, sen atención á diversidade, sen comunicacións. Dirán, tamén, que a culpa tena o rural, que vota mal. Claro.

Parvos, se non teñen pan que coman doces.