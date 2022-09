A segunda morte de Gorbachov

Internamente, Gorbachov pretendía realizar un conxunto de reformas que, sen eliminar as referencias discursivas oficiais (socialismo, comunismo, partido único...), permitiran mudar as graves eivas presentes nun Estado que pretendera fusionar, dende o seu comezo, a ideoloxía coa política e a economía. A estrutura do poder soviético padecía unha gravísima fatiga de materiais: falta de transparencia, burocracia abafante, corrupción crecente... As doenzas estaban tan espalladas e tiñan tal envergadura que o reformismo da "perestroika" non foi quen de acadar -nos distintos círculos do poder soviético- o consenso necesario para asegurar minimamente a súa viabilidade. Visto dende hoxe, pódese afirmar que o fracaso do proxecto de Gorbachov foi a consecuencia lóxica da carencia dun apoio minimamente consistente no corpo social da URSS aos obxectivos que figuraban na folla de ruta do máximo responsábel do PCUS.

A desaparición do sistema soviético representou un verdadeiro terremoto no universo da esquerda mundial. Nalgúns casos -o de Cuba foi, sen dúbida, un dos mais paradigmáticos- provocou serios estrangulamentos no funcionamento económico e danos notábeis nas condicións de vida dos habitantes deses países. Noutros territorios, os impactos ubicaronse no ámbito daqueles sectores da esquerda social que tiñan ao PCUS e á URSS como un referente básico nas súas propostas de transformación das realidades nas que vivían. Para os grupos organizados na tradición comunista suscitaronse cuestións transcendentais: debían revisar o seu ideario para adaptalo ás novas circunstancias ou era preferíbel optar por unha sorte de resistencia na ortodoxia anterior fronte aos procesos de liquidación que se rexistraban nos países do leste de Europa? E no caso de apostar pola refundación, cales deberían ser as novas liñas fulcrais dos postulados de semellantes organizacións?