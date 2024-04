A Segunda República (bibliotecaria) española

Antes do inicio da sublevación militar, as Misións Pedagóxicas crearon en España máis de 5.500 bibliotecas (máis de catrocentas en Galiza), situándoas nas pequenas escolas do rural, aliadas cos mestres e as mestras, almas xemelgas dos bibliotecarios

Libros e bibliotecas. A semente da que falaba Domingo asentaría os principios e valores republicanos. Así, en maio de 1931 nacen as Misións Pedagóxicas que, desde moitas frontes (museos, monicreques, teatro, cinematografía), darían un pulo aos centros de lectura ata entón descoñecido. Antes do inicio da sublevación militar, as Misións crearon en España máis de 5.500 bibliotecas (máis de catrocentas en Galiza), situándoas nas pequenas escolas do rural, aliadas cos mestres e as mestras, almas xemelgas dos bibliotecarios. Ademais, a Xunta de Intercambio e Adquisición de Libros para Bibliotecas públicas modernizou os fondos bibliográficos, ampliou as áreas de coñecemento e acadou bibliotecas onde o peso dos libros de teoloxía, a historia relixiosa, de haxiografías de santos e os comentarios á Biblia e aos evanxeos, deixou, ao fin, de ser maioritario.

Atraer e suxeitar o interese dos lectores e converter as bibliotecas en centros de estudo e progreso científico, é dicir, crear eficaces instrumentos de cultura social: eses foron os grandes logros das autoridades republicanas. Avances que correron en paralelo á democratización da sociedade na primavera de 1931 e ao cambio nas estruturas socio-económicas do Estado. De este modo, xurdiu a necesidade de establecer un modelo educativo radicalmente distinto do xa existente. Porque, tal e como apuntou nun traballo Ana Martínez Rus, ata a chegada da República “nunca antes ningún goberno tivo tanta sensibilidade e preocupación polas cuestións educativas e culturais en España”.

O libro acadou o status de ferramenta de progreso e xustiza social. As bibliotecas foron, en definitiva, o símbolo do cambio da sociedade española

Aquela “irritante desigualdade de oportunidades ante a educación”, segundo escribiu Luis García Ejarque, rematou durante uns anos grazas á política bibliotecaria da Segunda República que asumiu como propia a cultura de masas, impulsándoa a través dun vendaval de leis e decretos. A resultante última ficou nun fenómeno – a lectura socializada – asombroso nun país instalado antes do 14 de abril na Idade Media e, deste xeito, o libro acadou o status de ferramenta de progreso e xustiza social. As bibliotecas foron, en definitiva, o símbolo do cambio da sociedade española. Boa proba do afirmado foi a positiva resposta social ante a oferta e oportunidade de acceso ao libro, amosando elevados índices de lectura, crecemento das compañías editoriais, incrementos nas vendas e tiradas de títulos e masivas participacións nas novidosas feiras do libro.

O golpe de Estado do 18 de xullo de 1936 rematou cos sonos e esperanzas e botou abaixo todos os avances que con tanto esforzo conquistaron os anos republicanos. O inicio da Guerra Civil desbaratou o camiño iniciado cara a cultura e a civilización. Ninguén mellor que Josep Fontana para resumir todo o sucedido: “É imposible entender o que significou a Segunda República española, e os motivos polos que a combateron os sublevados de 1936, se pasamos por alto diferencias tan fundamentais como esta: a República construíu escolas, creou bibliotecas e formou mestres; o réxime do 18 de xullo dedicouse desde o primeiro momento a pechar escolas, queimar libros e asasinar mestres”.