A sentenza sobre o estado de alarma sanitaria e a fatiga de materiais da Constitución de 1978

3. A degradación institucional do Tribunal Constitucional

A sentenza do 14 de xullo do 2021 pasará tamén á historia por evidenciar a degradación institucional dunha das trabes do modelo de Estado social e democrático de Dereito que inaugurou a Constitución de 1978. Permite alentar a fantasía de que a declaración de inconstitucionalidade do Estado de alarma pandémico non ten máis consecuencia que o de ser un tirón de orellas ao Goberno “a touro pasado”

As filtracións xornalísticas dos debates internos foron acompañadas de feitos extravagantes, como a publicación do fallo por nota de prensa (a número 72) do propio Tribunal, a publicación do contido dun voto particular en artigo de opinión, ou a non publicación dun dos votos particulares (o de Xiol) acanda o resto. Ademáis de dar lugar a todo tipo de comentarios nos medios de comunicación sen coñecemento do texto íntegro da sentenza e dos seus votos particulares, estes feitos poñen de manifesto que o TC deixou de ser alleo á guerra aberta polo relato que libran as élites políticas españolas na súa loita pola hexemonía electoral. Así o recoñecen con moita preocupacíon constitucionalistas como Javier Pérez Royo ou Joaquín Urías.

A sentenza evidencia tamén o uso explicitamente oportunista dos tempos de resolución dos recursos de inconstitucionalidade na batalla política. Un asunto de tal calado como a validez constitucional do Estado de alarma como ferramenta de xestión da pandemia da COVID 19 debería ter gozado da mesma prioridade absoluta que tiveron os asuntos do procès catalán durante o ano 2017.

Non é aceptable que un recurso de inconstitucionalidade interposto o 28 de abril do 2020 se ventile en xullo do 2021, precisamente cando xa non hai Estado de alarma e parece – apenas parece – que a pandemia ficou atrás. O que permite alentar a fantasía de que a declaración de inconstitucionalidade do Estado de alarma pandémico non ten máis consecuencia que o de ser un tirón de orellas ao Goberno “a toro pasado”, que é cando todos os taurinos, como é sabido, se cren Manolete.