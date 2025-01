A separación de poderes non é a solución

A xustiza nunca é neutral, e recoñecer esta realidade é fundamental para superar as análises superficiais que limitan o debate sobre a independencia xudicial a cuestións de procedemento

Neste contexto, as propostas orientadas a democratizar a xustiza adquiren especial relevancia. Ampliar a participación de xurados populares, estabelecer mecanismos de rotación de xuíces mediante sorteos públicos ou crear comités cidadáns que supervisen as decisións xudiciais son pasos que poderían contribuír a unha maior conexión entre o sistema xudicial e as necesidades sociais. Estas medidas servirían para contrarrestar a desconexión das elites xudiciais respecto ás realidades das persoas ás que afectan as súas decisións, devolvendo ao sistema unha dimensión máis participativa e menos xerárquica.

A xustiza nunca é neutral, e recoñecer esta realidade é fundamental para superar as análises superficiais que limitan o debate sobre a independencia xudicial a cuestións de procedemento. Toda decisión xudicial está inevitabelmentecondicionada por un contexto histórico, político e social que determina o seu alcance e as súas implicacións. No caso español, o poder xudicial opera como unha engrenaxe do Estado, cuxa función principal non é garantir dereitos universais, senón protexer as estruturas de dominación política e económica. Reformas que non afronten esta realidade tenden a consolidar o problema en lugar de resolvelo.

O CGPX, en particular, ilustra de maneira clara os límites das propostas convencionais. Este órgano, aínda que se presente como garante da autonomía xudicial, actúa na práctica como un espazo onde conflúen intereses corporativos e políticos, lonxe do escrutinio cidadán. Cambiar a forma en que se elixen os seus membros non transforma a súa esencia profundamente elitista. Mesmo iniciativas que propoñan unha elección directa pola cidadanía poderían resultar problemáticas se non van acompañadas de mecanismos que conecten ao sistema xudicial coas realidades sociais que regula.

Transformar o poder xudicial non significa simplemente axustar os procedementos que rexen a súa estrutura interna, senón repensar de maneira integral o seu rol na sociedade. A xustiza non debe entenderse como un mecanismo de coerción ao servizo das elites, senón como unha ferramenta para promover a igualdade, a emancipación e o benestar colectivo. Isto require un cuestionamiento radical das bases sobre as que opera o sistema xudicial e unha acción decidida para construír un modelo menos xerárquico, máis participativo e máis comprometido coas necesidades da sociedade.

O poder xudicial non necesita simples reformas; require unha transformación profunda que o libere do seu papel como garante da orde estabelecida. Isto implica abrir o debate sobre quen administra xustiza, con que fins e en beneficio de quen

En retrospectiva, a miña proposta inicial sobre a elección do CGPX partía dunha concepción limitada do problema. Aínda que ben intencionada, ignoraba as dinámicas estruturais que atravesan ao sistema xudicial, perpetuando unha lóxica elitista que non só non resolve as desigualdades existentes, senón que as reforza. Unha verdadeira democratización da xustiza require superar este enfoque tecnocrático para abordar o sistema desde unha perspectiva crítica e transformadora.

O poder xudicial non necesita simples reformas; require unha transformación profunda que o libere do seu papel como garante da orde estabelecida. Isto implica abrir o debate sobre quen administra xustiza, con que fins e en beneficio de quen. Só reformulando estas cuestións fundamentais poderemos avanzar cara a unha xustiza que non sexa un instrumento de opresión, senón unha ferramenta para construír unha sociedade máis xusta, igualitaria e libre.