A tormenta que 'cazou' Humboldt na Coruña (1799)

A medición da electricidade por Humboldt

O científico prusiano, despois de anotar que tiña os electrómetros, engadía na publicación: “provistos de condutores de 4 pés de alto [uns 120 cm; xeralmente o que levaba ese condutor era o de Saussure], para reunir, segundo o método descrito polo Sr. Volta, a electricidade da atmosfera por medio dunha substancia inflamada que despide fume”.

Non sabemos cal modelo utilizou Humboldt na Coruña. No manuscrito apuntou: “Electr. ohne Schwamm 2 Zoll negativ” (“Electr. sen esca 2 polgadas negativo”). Como non publicou esa parte, carecemos de explicación e temos que interpretar o telegráfico texto. O de “ohne Schwamm” indica que non utilizou a esca, materia vexetal enxoita usada para prender lume na zona onde se pretendía captar a carga eléctrica. Algúns experimentadores utilizaban unha vela acendida ou calquera materia vexetal que cando estea enxoita arda con gran facilidade. O obxectivo era facilitar a atracción electricidade atmosférica, que Volta atribuía ao fume da esca ou da vela. Por iso Humboldt anotaba nas súas medicións sobre este tema, “con” ou “sen” fume; no caso coruñés, sen esca non podía haber fume. En realidade o que que melloraba a condutividade, a posibilidade de “pillar” a electricidade atmosférica, non era o fume senón a calor do lume que reducía a humidade, favorecendo a condutividade.

O resto da nota di “2 Zoll negativ” (dúas polgadas negativo/a). O das polgadas –dúas serían uns 5 cm– interpretámolo como un indicio de que as láminas do electrómetro, ao cargarse con electricidade do mesmo signo, se afastaron esas polgadas, esa foi a máxima distancia. Canto a “negativ”, podería indicar que a medición non tivo lugar, non se rexistrou a electricidade do aire, pero –se así fose– nos sorprende a anotación de “dúas polgadas”.