A trata galega de escravizados (I). Os primeiros empresarios, 1789-1812

O primeiro navío da trata que despacharon os Marcó levantou áncora do porto de Vigo en 1800. Era a fragata San Buenaventura, alias El Porteño, que non cargou a súa mercadoría humana en África se non no Río de Xaneiro, e chegou ao seu destino de Montevideo con só 8 escravizados e determinadas mercadorías. O seu armador era Ventura Miguel. No rexistro de saída do buque indicábase abertamente que a fragata tiña sido “comprada no Río de Xaneiro para dedicala á trata de negros”. Isto significa que os nosos mercadores daban xa os primeiros pasos na aprendizaxe desta actividade, aínda que carecían de experiencia suficiente, polo que o conciliaban co transporte de mercadorías.

O segundo navío que se rexistra como saído de Vigo foi a Nuestra Señora del Rosario, alias La Buenaventura, pertencente tamén ao comerciante olívico Marcó del Pont, e presenta as mesmas características que o precedente. Levantou áncora en 1802 no porto olívico, acadou o da Baía, onde adquiriu 40 escravizados xunto con froitos e outros efectos, e arribou ao de Buenos Aires para despachar a carga.

En 1803 rexístrase un novo barco, a fragata Minerva, que figura xa coa súa derrota completa: saíu do porto de Vigo gobernada polo capitán Gabriel Ford, probabelmente un veterano británico que coñecía ben o oficio nun momento no que os comerciantes galegos non dispoñían aínda de habilidades e dos puntos de embarque en África. O Minerva levantou áncora en 1803, mercou en Mozambique 316 africanos, dos que morreron 34 na travesía, fixo escala no cabo de Boa Esperanza e puxo proa a Montevideo, en cuxo peirao descargou.

En 1805, o bergantín do mesmo nome, o Minerva, e co mesmo capitán –probabelmente a mesma nave con modificacións na arboradura e nas defensas– saíu de Vigo con destino a África. Non sabemos o número de escravizados que cargou, pero si que chegou ao Río para despachar parte da carga, e arribou a Buenos Aires onde desembarcou o resto de africanos, en total dezaseis, e adquiriu unha elevada cantidade de pelicas e coiros para distribuír en Galicia.

Nos anos de cambio de século, a demanda de africanos no Río de la Plata era abondosa, sobre todo os destinados ao servizo doméstico, pero tamén se empregaban como braceiros, artesáns, traballadores rurais ou soldados, aínda que naqueles países a escravitude non chegou a ser tan avultada como nas Antillas. Calcúlase que no período transcorrido entre os anos 1776 e 1812 –data esta última da prohibición da trata en Buenos Aires, tras a declaración de independencia–, os comerciantes platenses ingresaron máis de 72 mil escravizados, a maioría procedentes do Brasil, en menor medida de África, con flutuacións que dependían da conxuntura bélica europea: en épocas de forte actividade militar e con presencia de corsarios inimigos na mar, o aprovisionamento realizábase dende o Brasil; pero en períodos de paz, formalizábanse as compras en África, que proporcionaban beneficios superiores.