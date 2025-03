A UE vive unha crise existencial

A soberanía do pobo ucraíno non se defende modificando a realidade para ocultar os seus verdeiros obxectivos, ter umha cadeira na mesa de negocación entre os EEUU e Rusia para non quedar marxinada no seu reparto. Non queren a soberania de Ucrania, senon parte das suas riquezas, nun contexto no que deciden as armas que ún ten.

Este e non outro é o motivo central do “rearme” europeo, que eufemisticamente Sanchez defende como “seguridade” frente o perigro ruso, e que tenta vender á poboación como unha oportunidade para o desenvolvemento económico e xerador de postos de traballo.

O financiamento da industria do armamento, que o é o que se propon de fondo, é o que Marx, ha tempo, cualificou como “forzas destructivas”; é dicer, aquelas mercadorías que, ainda xerando mais valia, non aumentan a riqueza social, senon que a destrúen. O seu valor de uso, a sua utilización como productos significan destrucción e morte; e senon, que o pregunten á poboación palestina ou á ucraína.

A industria do armamento, hibrida ou non, da que Galiza non é allea con Navantia Ferrol, UROVESA, Rodman ou a centro de drones de As Rozas, é “pan para hoxe e fame para mañan”.