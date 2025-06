A Unión Europea na nova era mundial

A crise terminal do neoliberalismo, o declive do Imperio estadounidense, o forte ascenso de China e outras potencias do Sur global, a revolución tecnolóxica e a crise ambiental, o imparable crecemento das desigualdades sociais e territoriais debuxan un novo escenario que demanda grandes cambios na Unión Europea se non quere quedar marxinada

Unha desaceleración económica que aparece mais pronunciada na zona Euro pois a caída foi do 15,4% -coase o tripla do global na UE- mentres que o peso dos países que no pertencen a zona euro medrou, unha diverxencia que pon en evidencia os graves problemas estruturais que agocha a unión. Problemas que afectan non so a produción senón tamén ao comercio que si 2004 representaba o 18,9% do comercio mundial, no 2024 caera ao 14,8% sendo claramente superada por China que pasou a ser a primeira potencia comercial a nivel mundial (18,91%).

Datos que demostran como a Unión Europea perde peso na economía mundial nun momento en que as guerras comerciais e as batallas tecnolóxicas (I+D+i, IA) están no seu apoxeo sen que aquela de mostras da fortaleza necesaria senón de clara debilidade.

Unha perda de peso que é froito da adopción de políticas erróneas, moi equivocadas pero sen que, ao día de hoxe, parecera que houbera intención de cambialas. Políticas que ademais de levar a UE a perder peso na economía mundial tamén conduciron a que as desigualdades sociais e territoriais no seu interior non pararan de medrar. Segundo os datos de Eurostat na UE hai 94,6 millóns de persoas en risco de pobreza ou exclusión social que supoñen o 21,4% da poboación total, porcentaxe que en varias rexións europeas supera o 45%. Nalgúns estados da Unión Europea son os/as nenos/as quen supoñen a categoría con maior índice de pobreza.

Cifras que colocan a Unión Europea cada vez mais lonxe dos obxectivos para que fora creada (Vid. Tratado constitutivo da Comunidade Europea)