A Unión Europea, un galo sen cabeza

Pola súa parte a Comisión Europea (C.E.), querendo tamén dar novas mostras da súa fidelidade compartida aos dogmas neoliberais, quixo recordarlles aos gobernos europeos que o non cumprimento das regras fiscais fixadas no Tratado de Estabilidade e Crecemento Económico -un déficit non superior ao 3% do PIB, e unha débeda que non supere o 60% PIB-, permitido polo impacto da pandemia e a guerra de Ucraína, tiña carácter transitorio polo que cumpre ir pensando que hai que volver aos axustes fiscais -velaí, por caso, a "recomendación" de revisar o gasto público en pensións- e retomar a senda da austeridade expansiva. Unha senda que aínda que agora supón unha certa reforma das regras anteriores facéndoas mais flexibles, non resolve os vellos problemas polo que volverá a seren un fracaso polas mesmas razóns por que fracasaron as outras co agravamento da situación derivado da actual conxuntura económica a nivel mundial.

Como si os disparates desta Comisión Europea foran xa poucos fronte a unha inflación incontrolada non se lle ocorre outra "xenialidade" que fixar un tope moi elevado ao prezo do gas -275 euros o megavatio/hora: na actualidade está en 180 euros pero fai dos anos estaba en 15 euros-. Unha decisión coa que a Comisión Europea intentaba contentar a Alamana e os seus satélites -Dinamarca e Países Baixos- que son grandes consumidores de gas e partidarios de non intervir no mercado por temer pola seguridade do subministro con un prezo menor. Unha decisión que, a pesar diso, prexudica claramente ao resto dos estados da Unión Europea. Con razón a Ministra de Medio Ambiente de España, a señora Teresa Ribera, a cualificaba como "unha tomadura de pelo". Como era previsible a proposta da Comisión Europa remataría non sendo aceptada ao seren rechazada por unha maioría de 14 membros -so votaron a favor Alamana, Dinamarca e os Países Baixos-.