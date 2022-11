O BCE volve enleala

A historia recente e tamén a mais lonxana -principios do século XX- tenos ensinado que en situacións recesivas como a presente subir os tipos de xuro é un enorme erro pois favorece, cando non as produce directamente, as recesións que en non poucos casos rematan converténdose en depresións. Unha historia que pon en evidencia como as teses nas que se basean os Bancos Centrais, e coas que xustifican as subas dos tipos de xuro, son "puras burradas" ou si se quere dogmas sen consistencia, sen base nin empírica nin científica.

Practicamente todo o mundo sabe, tamén moitos dos responsables dos bancos centrais, que a actual inflación é unha inflación de oferta -enerxía, cadea de valor....- polo que tomar medidas como a suba dos tipos de xuro que afectan maiormente a demanda é un enorme erro de perspectiva que provocará que medre o desemprego, pechen miles de pequenas e medianas empresas e si disparen as débedas públicas e privadas: un desastre.