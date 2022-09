As voltas coa inflación

Dado que a inflación actual -a suba dos prezos- non se debe fundamentalmente a presións sobre a demanda, medidas como as que ven de tomar o Banco Central Europeo (BCE) de subilos tipos de xuro non so resultan inapropiadas senón contraproducentes. A explicación é moi sinxela, moi fácil de entender: a suba dos tipos de xuro provocarán unha caída do gasto en consumo e en investimento tal que afectará a demanda interna e, de rebote, ao comercio, a produción e o emprego. Por si non fora suficiente esta medida pode provocar o efecto contrario tal que unha escalada de prezos e por varios razóns (J. SITGLITZ): tratase dunha inflación de oferta polo que unha suba dos tipos de xuro, medida ortodoxa que está pensada para reducila demanda, non vai provocar unha baixada, por caso, nos prezos dos alimentos e os carburantes pero si pode conducir ao contrario a que as grandes empresas -os oligopolios que controlan eses produtos- aínda suban mais os prezos e a que tamén suban os prezos das vivendas -venda e alugueiro-.

Especialmente grave pode seren o impacto no investimento nun momento en que, por caso, se pon en evidencia que estamos nunha fase na que os cambios tecnolóxicos e a crise ambiental demandan fortes investimentos -NTIC, enerxías verdes- (JUAN TORRES) que ademais axuden a aliviar algúns dos colos de botella que afogan a oferta. Asemade non debemos esquecer que estamos nun contexto internacional marcado por unhas moi elevadas débedas privada e pública, un escenario no que unha suba dos tipos de xuro elevará considerablemente a factura a pagar polas familias, as empresas e as administracións públicas: mais pobreza familiar, mais peches de empresas, mais despidos e mais paralización das administracións públicas (J. STIGLITZ, D. BAKER)