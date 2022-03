As causas da inflación actual

Se a guerra en Ucraína non é a causa principal de esta suba nos prezos, tampouco hai que buscala en posibles alzas salariais -están por debaixo do IPC e das ganancias en produtividade-, nunha evolución da demanda que non é tal -está en valores inferiores a oferta-, ou na expansión cuantitativa do BCE

Se a guerra en Ucraína non é a causa principal de esta suba nos prezos, tampouco hai que buscala en posibles alzas salariais -están por debaixo do IPC e das ganancias en produtividade-, nunha evolución da demanda que non é tal -está en valores inferiores a oferta-, ou na expansión cuantitativa do BCE -leva varios anos activa e con inflación cero ou negativa-. As causas son as subliñadas anteriormente todas relacionadas coa oferta. Por estas razóns non me parece aventurado o afirmar, como sinala J. Stiglitz, que "resulta desproporcionada a preocupación por unha inflación que será temporal.... non hai ningunha razón para preocuparse por unha inflación da que....os mercados anticipan unha baixada a medio prazo".

Evidentemente que a evolución da guerra en Ucraína pode "mover tódolos marcos". No entreacto sería imprudente intentar reducir o impacto desta suba da inflación incrementado ao tempo os salarios pois entrariamos nunha moi perigosa espiral de prezos-salarios de consecuencias imprevisibles pero, en calquera dos casos, non desexables. Si sería oportuno un pacto de rendas -capital/traballo- para conseguir incrementar o peso das rendas do traballo na riqueza nacional.