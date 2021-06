O prezo da luz e o enorme poder dos oligopolios

1. Como se fixa o prezo da enerxía?. Se fixa no mercado pero compre saber que estamos diante dun mercado cun marcado carácter especulativo (máxima ganancia no menor tempo posible). Un mercado diario a poxa na que participan tódalas empresas xeradoras de enerxía que lanzan as súas ofertas segundo horarios e que se ordenan por orde crecente, das mais baratas (renovables) as mais caras (combustibles fósiles), sendo a última oferta a que marcará o prezo. Non fai falta ser moi agudo para saber que esta sole coincidir na maioría dos casos coa mais cara en cada franxa horaria. Non esquezamos tampouco que, como sinalaba anteriormente, estamos diante de mercados especulativos (non se compran nin se venden quilowatios senón produtos financeiros cuxos prezos acaban sendo fixados polos grandes bancos internacionais)

2. Unha serie de factores interveñen nos prezos ofertados contribuíndo a que as tarifas da luz se disparen aínda mais. Por caso a existencia duns dereitos de emisión (pagos pola emisión de CO2) que por razóns ambientais deben recoller as centrais de gas e que estas inclúen nos prezos ofertados na poxa. Curiosamente este custo aínda que é propio das empresas gasísticas o aplican tódalas empresas eléctricas independentemente da fonte creándose así unha situación na que as empresas nucleares e hidroeléctricas inclúen ese custo no prezo aínda que non emitan gases efecto invernadoiro: velaí que se diga que estas empresas reciben "uns beneficios caídos do ceo" pero que pagamos os consumidores. Tamén inflúen nos prezos ofertados os chamados custos de oportunidade (custo de xerar nun determinado momento comparado co hipotético custo de facelo noutro momento) que fixan arbitrariamente as empresas, que nada teñen que ver cos custos de produción, que son moi elevados e que aínda que tamén afectan as centrais de gas son aplicados por tódalas centrais eléctricas polo que de novo algunhas delas, as mesmas de antes, se benefician dun custo que non soportan.