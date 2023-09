A Universidade. Un servizo público tamén subtraído

Desde o apousento:

En todas as titulacións, tanto as clásicas como as que se foron creando, algunhas de forma artificial para satisfacer intereses internos e externos, fóronse implantando ou modificando os planos de estudos para adaptarse a algo que a retórica da oferta universitaria chama: “demandas da sociedade”. Se aplicamos o rigor propio da ciencia, teriamos que dicir “demandas do mercado”.

Xubilado, retirado ou apousentado como din os irmáns portugueses e a min me gusta. Concibir o retiro como un apousento para descansar e mirar o mundo coa obxectividade que permite non estar dentro da batedora. Hai 4 anos que rematei a miña vida laboral na Universidade de Compostela mais sigo en contacto, observo con interese os acontecementos e partillo coas moitas amizades que aínda non chegaron ao apousento.

Comparto estas miñas opinións aínda que, inmersos na roda e na lóxica da actualidade que consumimos como incuestionable, podan parecer anacrónicas. Pois non deixei de considerarme traballador da USC e son desa xeración que viviu o proceso da transición, onde se produciu a transferencia de competencias e os intentos de democratizar a universidade. Malia que a realidade nos demostra que é unha misión para a que se precisarían reformas estruturais que a propia estrutura non permite reformar, hai actitudes, loitas colectivas, que nos fixeron soñar, e como declarou o grande Álvaro Cunqueiro, «o home precisa en primeiro lugar, como quen bebe auga, beber soños».

En 1987 prodúcese a transferencia das competencias de educación superior á Xunta de Galicia, un ano despois de que se iniciara a hexemonía dun sindicalismo galego tan participativo que durante unha década no cadro do Persoal de Administración e Servizos (PAS) Laboral, onde se podían negociar o reparto da masa salarial, as subas eran progresivas para evitar que a diferencia entre os salarios máis altos e os máis baixos se incrementasen: o grupo VII podía ter unha suba do 8% e o grupo I un 3%, e o máis formidable é que estes acordos eran validados en asembleas co apoio dunha parte importante do persoal dos grupos altos. E o PAS funcionario acordaba as famosas “Normas de Xestión” referenciais en todo Estado. Esta conciencia sindical fixo que nos órganos de representación: Claustro, Xunta de Goberno, etc. a representación do PAS fose unha voz moi autorizada e respectada.

Asegúrovos que non estou afectado de ningunha nostalxia que me leve a pensar que tempos pasados foron mellores, só intento analizar os cambios que se produciron, que non son tan distintos aos que se produciron na sociedade en xeral, mais a universidade representa un laboratorio útil para comprendelos.

O proceso de mercantilización:

Ven a ser o obxectivo declarado en Bolonia "1999". Nos primeiros anos máis enfocado á unha formación teórica e co tempo orientado á experiencia profesional con prácticas en distintos organismos, para que os estudantes puidesen desenvolver as habilidades técnicas e instrumentais demandadas polo mercado.

A evolución dos plans de estudos en xeral. Convido a que se comparen e se analicen os sucesivos de calquera titulación, especialmente das ciencias sociais. Foi unha adaptación constante ás demandas do mercado de traballo, ao desenvolvemento profesional, deixando un espazo residual á formación intelectual e crítica. Unha tendencia que se reflicte tamén na produción investigadora, pois o mercado non demanda só asesores de marketing e prospeccións mercantís, tamén se apropia da produción investigadora para convertela en negocio. As necesidades do mercado rara vez son coincidentes coas necesidades sociais. É importante telo en conta, pois isto deixa a sociedade indefensa fronte as consecuencias da revolución tecnolóxica que non somos capaces nin de imaxinar. Poden representar un progreso que nos faga marabillosamente libres ou ferramentas de poder que nos escravicen. Aínda que o economicismo neoliberal ao que os analistas denominan “grande consenso de Washington” insista nesa retórica da confusión. Ignacio Ramonet recuperou en 1995 o concepto que Herbert Marcuse expresa no “Home unidimensional” para explicar a paisaxe ideolóxica posterior á caída do muro de Berlín: O Pensamento único. Un pensamento e unhas condutas que nunha institución como a Universidade resultan aínda máis desalentadoras.



O Plan Bolonia:

É moi clarificador que o Plan Bolonia se enmarcase dentro do Acordo Xeral sobre o Comercio de Servizos (AXCS) asinado en 1995, co obxectivo declarado de "liberalizar o comercio de servizos" a escala mundial

A Universidade e un organismo autónomo, que ten garantida a súa autonomía no artigo 27 da Constitución como Dereito Fundamental. Porén, ademais de ter unha autonomía sempre condicionada a un financiamento que decide a Xunta de Galicia con estratexias orzamentarias que abocan as Universidades Galegas a competir baixo criterios e obxectivos impostos. E faino porque pode. As Universidades teñen atavismos estruturais que as fan inmobilistas, con un déficit democrático crónico que as debilita. O Persoal Docente e Investigador ten garantido por lei o 51% da representación en todos os órganos de representación e de goberno. A USC tiña en 2022: 1.216 PAS, 2.174 PDI e 23.800 Estudantes. Porén a representación nos órganos onde se toman as decisións, Claustro Universitario e Consello de Goberno, é a seguinte: as distintas categorías de Persoal Docente e Investigador 62% Persoal de Administración e Servizos 10% e Estudantado 28%. Esta desproporción, que é cuestionable desde o punto de vista democrático, tamén é garante de que as decisións, acordos e normas aprobadas nestes órganos, respondan aos intereses corporativos do PDI: desde os Plans de Estudos ás políticas de investigación. É tan atávica a súa estrutura que non hai Goberno nin Ministerio, por moi progresista e ousado que sexa, capaz de realizar calquera transformación que non sexa gatopardiana.

O Proceso de Bolonia ou Plan Bolonia, iniciado a partir da declaración homónima, acordo que en 1999 asinaron os ministros de Educación de diversos países de Europa (da UE e doutros como Rusia ou Turquía) na cidade italiana. Foi unha declaración conxunta, pois a UE non ten competencias en materia de educación, que deu inicio a un proceso de converxencia e adaptación do contido dos estudos universitarios ás demandas do mercado. Esta declaración de Bolonia conduciu á creación do Espazo Europeo de Educación Superior, un ámbito que serviría de marco de referencia ás reformas educativas que moitos países, os que se incorporaron ao espazo, terían que iniciar nos primeiros anos do século XXI. É moi clarificador que este acordo se enmarcase dentro do Acordo Xeral sobre o Comercio de Servizos (AXCS) asinado en 1995, co obxectivo declarado de "liberalizar o comercio de servizos" a escala mundial. A OMC integrada por 151 Estados, incluíndo a toda a Unión Europea, considerou explicitamente o financiamento público como un elemento de distorsión do mercado. Tratábase de conseguir a liberalización dos servizos.