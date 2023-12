A verdade como problema, ou o problema é o trazo groso. Verdade e acción

A verdade é a noción problemática sobre a que verte unha perspectiva Fernando González Gándara, autor de Verdade e acción. No libro recupérase a achega de William James, algo eclipsada e, porén, xerme da filosofía analítica, da posmodernidade e das correntes que entenden a ontoloxía como protagonista das determinacións epistemolóxicas

Con vontade pedagóxica, sen perder o rigor filosófico, González Gándara, catedrático de ensino secundario, expón o nacemento do pragmatismo no XIX. En realidade, entender que a relación co coñecemento non pode fundamentarse nunha postura epistemolóxica realista xa estaba presente no epicureísmo, con influencias do atomismo: o coñecemento non é un acceso privilexiado ao real, cunha correlación de logos (racionalidade) - Logos (lei natural), senón que consiste no desenvolvemento de dispositivos semióticos –que desenvolve a propia vida biolóxica- para sobrevivir, quizais vivir mellor. Polo tanto, o coñecemento da realidade é unha estratexia adaptativa (p.20) e estaría ligado á acción humana. Isto implica unha ruptura coa clásica distinción que separa a teoría (episteme) do coñecemento produtivo ou técnico (póiese) e do coñecemento inmanente sobre o ethos, isto é, sobre ética e política (praxe). O coñecemento nace ao carón dun oco de información, dunha dúbida, dun problema para resolver. En termos deleuzianos, o pensamento nace cando é violentado. Ora ben, en James xorde, con isto, unha “crenza” racional que é “empiricamente aceptable” e que devolve ao estado de equilibrio cognitivo.

Tradicionalmente a filosofía, universalizando o pensar dos aristoi, dos que non traballaban, escindiu o pensamento da acción. E aínda que isto no mesmo século tamén se sinala en Marx, James afástase do materialismo e achégase a un empirismo radical que non se mantén tampouco na verdade por correspondencia ou adecuación, definida xa por Aristóteles dun xeito similar a este: dicir do que é que é e do que non é que non é. Mais a verdade por correspondencia ou adecuación é propia do cientifismo moderno, tamén no atomismo lóxico de Russell: trátase do dicir en relación ao ente, son os enunciados os portadores de verdade.