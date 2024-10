A vía dupla cara á extinción

Os responsábeis de codificar e normativizar a nosa lingua decidiron que canto máis se asemellase á lingua oral –unha fala xa moi interferida– e visualmente ao castelán, máis doado sería de aprender e asumir polo falante popular e mailo neofalante; pro o resultado é que a maior coincidencia co castelán, máis innecesario faise pra calquera falante de castelán, que acaba por velo como unha sorte de dialecto rexional

E, no entanto, á parte desta paulatina extinción estatística do noso idioma vaise dando outra que pasa moito máis desapercibida: a desaparición por asimilación. Nesta o galego vaise diluíndo e confundindo coa lingua que o está a substituír: o castelán. Tamén é un fenómeno lingüístico ben documentado noutras partes do mundo, sobor todo cando as linguas en conflito son bastante similares. Mais no noso caso concorre un matiz rechamante: é o resultado dunha decisión lingüística suicida. Explicareime. Os responsábeis de codificar e normativizar a nosa lingua decidiron que canto máis se asemellase á lingua oral –unha fala xa moi interferida– e visualmente ao castelán, máis doado sería de aprender e asumir polo falante popular e mailo neofalante; pro o resultado é que a maior coincidencia co castelán, máis innecesario faise pra calquera falante de castelán, que acaba por velo como unha sorte de dialecto rexional.

Pra contrarrestar este desvío redutor que nos empobrece e asimila o galego sempre dispuxo, e aínda dispón, dunha ferramenta podente como solución: usar o portugués como modelo; mais parece que hai importantes intereses na súa contra.

A realidade é que se pode vivir en Galiza sen saber galego pro non sen saber castelán, e cando unha lingua non é necesaria, desaparece, aínda que sexa aos poucos, coma no noso caso

Por que a normativización do galego optou polo modelo ortográfico castelán? O motivo era non crear unha lingua estándar arredada da oralidade, que se vise como algo artificial, obviando tódalas deturpacións que esa mesma oralidade presentaba após varios séculos de influencia castelanizante. Asumilas, como se fixo en boa medida, foi aceptar unha lingua que perdera unha parte substancial da súa especificidade lingüística, e disociar a lingua contemporanéa da lingua antiga e do seu idioma máis próximo. A escolla ortográfica, tan fundamental prá difusión de calquera lingua, foi unha decisión suicida, como o futuro foi demostrando, e dunha incoherencia lingüística supina. Se había un modelo perfeitamente imitábel na súa maior parte e que gozaba dun evidente prestixio, por que se obviou? E a única resposta lóxica que atopo é “por unha cuestión política”, inda que xustificada con argumentacións lingüísticas, xaora. A “cuestión política” era crear unha lingua rexional española en contra dunha lingua claramente vinculada con outra estranxeira, e isto só era posíbel se se achegaba o máximo posíbel o padrón culto á “lingua española”, pra que se percibise por parte dos falantes ese nexo, que nunca verían se o padrón se asemellaba ao portugués. Non me atrevo a afirmar que na intención dos normativizadores estivese a desaparición do galego, mais si a máxima diferenciación posíbel co portugués, unha lingua estranxeira como é percibida maioritariamente pola sociedade galega. A ortografía do galego acentúa a españolidade do mesmo, e isto foi unha decisión política.

Concluíndo, o galego desaparece lenta pro inexorabelmente por dous motivos: a perda de falantes, porque o seu papel na sociedade galega é secundario, grazas ás leis e maila política do estado español e da Xunta de Galiza; e a súa asimilación lingüística polo castelán, facendo que o galego oral se converta, en verdade, nunha mestura de galego e castelán que fai cada vez menos necesario a aprendizaxe do galego pra un castelanfalante e haxa un perda de prestixio innegábel. A realidade é que se pode vivir en Galiza sen saber galego pro non sen saber castelán, e cando unha lingua non é necesaria, desaparece, aínda que sexa aos poucos, coma no noso caso.