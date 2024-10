A vivenda: un dereito social ou un negocio especulativo?

A vivenda debe ser considerada un ben público non un activo financeiro e para iso é necesaria unha potente intervención dos poderes públicos

En relación a este último punto hai que subliñar que entre os propietarios das vivendas valeiras destacan os fondos de inversión especulativa o que conduce a que, hoxe por hoxe, en España a vivenda sexa mais un activo financeiro que un ben social. Unha situación que se ve favorecida por unhas políticas publicas que, a diferencia dos casos citados ao principio, abandonaron a súa obriga de garantir unha vivenda digna aos seus cidadáns (Art. 47 da Constitución española) o que levou a que o número de vivendas sociais en España sexa moi reducido (2,5% do total de vivendas -en Galicia non chega nin ao 1%-, no furgón de cola da Unión Europa) e, por tanto, incapaz de atendela demanda. Unha situación que obriga ás familias a acudir a un mercado inmobiliario no que o prezo de venda (+35% nos derradeiros 11 anos en España, +40% en Galicia) e o alugueiro (+80% na última década en España, +51% en Galicia) se disparen facéndose inaccesible para unha poboación cuxos salarios (castigados polas políticas de axuste) non seguen a mesma tendencia alcista que os prezos dos activos inmobiliarios (*)

A vivenda é un exemplo paradigmático de que si se deixa que sexa o mercado quen resolva o problema, quen decida a oferta (número, tipo e prezo de venda e/ou alugueiro) esta nunca cubrirá a demanda, tema no que Galicia é un caso mais de libro. A vivenda debe ser considerada un ben público non un activo financeiro e para iso é necesaria unha potente intervención dos poderes públicos. Como? Pois, por exemplo, regulando a utilización do solo en función do interese xeral e construíndo novas vivendas sociais a prezos accesibles (construción si, pero pública), fomentando o alugueiro e controlando os prezos para que non poidan superar un tope máximo (unha porcentaxe dos ingresos familiares). Austria marca un camiño, un camiño de éxito.

A situación da vivenda en España, e en Galicia, é unha mostra paradigmática do enorme poder da oligarquía financeiro-inmobiliaria, un poder que ven de lonxe e se mantén

Para rematar subliñar que a situación da vivenda en España, e en Galicia, é unha mostra paradigmática do enorme poder da oligarquía financeiro-inmobiliaria, un poder que ven de lonxe e se mantén. Por tal razón é utópico pensar que se pode reverter a situación no curto prazo, nunha lexislatura, pois precisarase tempo, varias lexislaturas. Será necesario deseñar unha estratexia a medio e longo prazo que, como fixeron en Austria e Gran Bretaña, conte con amplos acordos, como por caso entre o Estado español e as Comunidades Autónomas, e con un potente apoio social. Unha estratexia que poña o acento na decisiva importancia dunha acción pública que garante un grande parque de vivenda pública.

Pero todo isto non será posible si non hai unha forte mobilización cidadán esixindo que os poderes públicos cumpran con esta obriga constitucional, con este dereito social.



(*) Os datos estatísticos que se usan son de elaboración propia dado o difícil acceso a fontes recentes totalmente fiables polo que pode haber algunhas diferencias nos relativos a vivenda en Galicia (número de vivendas de promoción oficial, variacións nos prezos de alugueiro e compra) pero de existir son mínimas polo que non modificarían as conclusións. En todo caso asumo a responsabilidade dos posibles erros.