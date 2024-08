A volta de Puigdemont

Este sábado 27-X o president Puigdemont anunciou que, malia a vixencia da orde de prendemento do Supremo e, xa que logo, do risco de prisión, ha voltar axiña a Catalunya. Se hai pacto do ERC co PSC e Comuns para investir ao socialista Salvador Illa como president da Generalitat, voltará para o debate da investidura, que será na semana do 5-A ao 11-A, sempre que a afiliación de ERC ratifique a moi probábel proposta de pacto que fará a secretaria xeral Marta Rovira. Se non hai pacto e, xa que logo, hai eleccións en outubro voltará cara á Diada do vindeiro 11-S.