Aaai!, se as paredes falasen, don Alberto

O Ningún Nome, ou NN (Nomen nescio, en latín), que en ilo tempore lle chamaban Pablo Casado, decidira, cos votos a favor dos que agora apoian o contrario, desfacerse da sede do PP, porque tiña(n) medo de que, se alguén se lle dese por furgar no ventre das paredesacabaría atopando sacas cheas de moedas falsas ou fillas de pais descoñecidos. Mais iso ao señor dos Peares non lle incumbe, porque pasou demasiado tempo dende que os extraterrestres esconderan a pasta nos buratos dos ladrillos daquel inmaculado edificio madrileño. O exlíder do PP, de cuxo nome ninguén se quere acordar, vomitaba calderilla –mais vomitaba– ao non aguantar as arcadas internas; e mesmo saíu na televisión e na radio dicindo que non tiña estómago para engulir os ovos avoltos que fritía en aceite de palma o irmán de Díaz Ayuso. Mais iso ao padal de Feijóo non lle afecta porque cada mañá, ao erguerse da cama, engule unha boa dose de protector estomacal.