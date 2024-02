Abrir a caixa negra do goberno galego

Comecei a escribir este texto o martes de entroido. A miña intención era publicar un post en instagram no que contarlle aos meus amigos –e un pouco a min mesmo– as razóns do meu voto para as eleccións do 18F. Pero, esa reflexión non resultou tan fácil e levoume a outro lugar; se cadra tan intricado como a política institucional galega.

A caixa negra foi un concepto moi popular no campo dos estudos sociais da ciencia e a tecnoloxía (STS). Unha chea de autores interesados polo estudo da “ciencia en acción”, como Steve Woolgar, Bruno Latour ou Annemarie Mol; pero, tamén contemporáneos meus, como Blanca Callén ou Israel Rodríguez-Giralt valéronse deste concepto para levar a atención investigadora até un conxunto de fenómenos tecnocientíficos, chamémolos paradoxais: prácticas imprescindíbeis para acadar unha innovación científica ou tecnolóxica que, ao mesmo tempo, eran desestimadas nos relatos da ciencia oficial.

Ao xuízo destes autores, a ciencia non representaba os obxectos da natureza dun xeito puro e transparente –os feitos non eran pura facticidade–; máis ben, construíanse mediante marañas complexas de relacións, negociacións e mediacións que conseguían traducir cadeas de entidades e de relacións heteroxéneas en totalidades estábeis. Sen embargo, moitos dos elementos mobilizados no proceso de construción dun feito científico eran obxecto dun proceso de simplificación que ocultaba moitas desas cuestións relevantes.

Para indagar sobre a obtención dun feito científico, os STS entenderon que os relatos dominantes sobre a ciencia eran insuficientes. Os científicos falaban da ciencia como unha actividade acabada e trataban os feitos como caixas negras: entidades que se daban por supostas e que non se problematizaban. Nese sentido, a caixa negra é unha sorte de metáfora que nos axuda a pensar e discutir os modos da produción tecnocientífica; nomeadamente, a produción e o réxime de visibilidade dos feitos científicos e dos dispositivos técnicos.