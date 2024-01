Acreditarmos na liberdade de expresión

A conduta destes días de centos de extremistas de dereita diante da sede federal do PSOE mallando no boneco de Pedro Sánchez constitúe un acto de odio, inmoral, rexeitábel, mais non constitúe nin delicto de odio nin agravante doutros delictos de inxurias, ameazas, coaccións, lesións, etc. por causa de odio

A conduta destes días de centos de extremistas de dereita diante da sede federal do PSOE mallando no boneco de Pedro Sánchez constitúe un acto de odio, inmoral, rexeitábel, propio deses millóns de cidadáns españois de extrema dereita que non son quen a vivir nun réxime de democracia e liberdades, mais non constitúe nin delicto de odio nin agravante doutros delictos de inxurias, ameazas, coaccións, lesións, etc. por causa de odio.

Os delictos de odio e esta caste de agravantes por causa de odio requiren dunha conduta que sinala, despersonalizándoa, á persoa agredida pola súa pertenza a un colectivo históricamente discriminado e vulnerábel. Neste caso existe esa agresión despersonalizante, deshumanizante, na persoa de Pedro Sánchez mais non existe ese elemento de pertenza a un colectivo históricamente discriminado, polo que non existe esa caste de delicto nas condutas de Ferraz (Madrid).