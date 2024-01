Adiantándose á enfermidade

Ben é certo que temos que “escoitar ó noso corpo” e acudir ao médico por calquera síntoma ou signo estraño do que nos apercibimos. Pero non sempre un problema de saúde se manifesta, e se non detectamos ningún síntoma, non é que non exista a doenza, senón que precisamos as ferramentas de diagnóstico precisas e no momento axeitado. É o caso da hipertensión, a chamada “enfermidade silenciosa asasina”, que afecta a un porcentaxe moito máis alto da poboación do que realmente está rexistrado.

As probas de diagnóstico precoz e eficaces son cruciais. Detectar enfermidades como tumores, enfermidades cardíacas, trastornos metabólicos ou neurodexenerativos nunha fase inicial pode mellorar moito as posibilidades dun mellor resultado e, moitas veces, pode salvar vidas. O éxito dos programas de detección do cancro é evidente na súa capacidade para reducir a carga da enfermidade e as mortes temperás, así como mellorar os resultados dos pacientes

Ter a tensión alta non presenta síntomas evidentes, pero aumenta significativamente o risco de varias enfermidades perigosas coma por exemplo enfermidades cardiovasculares coma infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca, anxina de peito, ou enfermidade das arterias coronarias. Tamén se relacionou coa aparición de ictus, enfermidades renais, problemas de visión, ou mesmo aneurismas. Ademais demostrouse que os cambios de presión arterial inflúen no cerebro. Pode provocar problemas cognitivos, de comprensión e de memoria causados porque o aumento da presión arterial afecta ó sistema cerebrovascular e polo tanto ó subministro de oxíxeno e nutrintes ó cerebro. Cando estes mecanismos fallan, é cando se produce inflamación cerebral e trastornos neurolóxicos. O tratamento con medicamentos antihipertensivos, ou sartáns, confiren protección fronte a estas enfermidades, pero tamén confire protección contra outras moitas, coma por exemplo os danos cerebrais tal e como demostraban algunhas das nosas investigacións en modelos animais que publicamos en Neuropsychopharmacology no 2012 ou en BRAIN-Oxford no 2015. Dados os bos resultados nestas e outras investigacións, o doutor Geoff Manley da Universidade de California, comezou o primeiro ensaio clínico en pacientes con traumatismos cerebrais, administrándolles o sartán máis prometedor nos nosos estudos, co candesartán.

As probas de diagnóstico precoz e eficaces son cruciais. Detectar enfermidades como tumores, enfermidades cardíacas, trastornos metabólicos ou neurodexenerativos nunha fase inicial pode mellorar moito as posibilidades dun mellor resultado e, moitas veces, pode salvar vidas. O éxito dos programas de detección do cancro é evidente na súa capacidade para reducir a carga da enfermidade e as mortes temperás, así como mellorar os resultados dos pacientes.