O que me alarma a min, o que me ten alerta, é quen dá a alarma, por que e ante que. Quen nos quere alerta, ocupadas, estresadas, pero preocupadas por unhas cousas si, e outras non. Quen desvía a atención e con que fin

Mais non todo é alarmante. Semella que é posible escoller ante que estar alerta. Alarma que dous cachorros de catro meses atacasen a unha anciá cando lles bateu cun bastón. Alarman moitos ataques caninos, xusto cando se aproba a Lei de Benestar Animal. Tamén alarman as crianzas que padecen violencia a mans das súas nais, xusto cando o berro fronte a violencia machista colle forza. Alarma o absentismo laboral relacionado coas baixas médicas por doenzas mentais, mais non que este sexa o estado no que máis medicamentos psiquiátricos se prescriben. Alarma que os xabarís baixen ás vilas, mais non que os montes estean erosionados pola chuvia logo das queimas. Alarma a chegada en masa de migrantes moito máis ca o perigo que corren, sobre todo, no mar baixo estes temporais.

Mais non quero sinalar, non hoxe. Só quero deixar esta pregunta no aire: quen dirixe os nosos medos, cara onde e para que? Cada quen, que conclúa.