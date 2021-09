Alfonso Sastre, unha referencia ética universal

En Alfonso, a actividade creativa e o compromiso político forman un par dialéctico que define toda a súa longa e frutífera vida. Dende esta perspectiva, podemos dicir que nel se encarnaban e encarnaban as calidades dun verdadeiro suxeito desde a lóxica lacaniana.

En Alfonso, a actividade creativa e o compromiso político forman un par dialéctico que define toda a súa longa e frutífera vida

A vida do noso gran dramaturgo basculou entre a Antígona de Sófocles e a Orestiada de Esquilo.

A loita de Alfonso contra o Superego (Creonte, arquetipo do poder despótico e inxusto), encarnada no Estado español, opresor de Euskal Herria, está atravesada pola Angustia (Antígona prefire a morte antes que acatar a lei do tirano). Angustia derivada do medo, fundado, ás represalias do Estado español. Non obstante, o noso dramaturgo non cedeu e, como Orestes, armouse de Valor: compromiso coa loita de Euskal Herria pola súa liberación. A busca de Xustiza (como Atenea) abarcou toda a súa vida: unha Euskal Herria independente e socialista.

Agur eta Ohore, Alfonso!