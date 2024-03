Altri: así, non

Galicia é unha sociedade europea e desenvolvida e as bisbarras do seu centro xeográfico, da conca do Ulla e das duas beiras da ría de Arousa posúen unha estrutura económica diversificada que coñece o perigo desta caste de industrias de encrave que non achegan cadea de valor e desertizan a contorna

Velaí a oposición do BNG nacional, dos gobernos locais de Melide (Adiante Melide-BNG) e Arzúa (BNG-AlternativaxArzúa-PSdeG) e as dúbidas e reparos do líder nacional do PSdeG Gómez Besteiro e da voceira socialista na Deputación luguesa.

Semella que o proxecto non acadou avaliación positiva para obter os innovation funds da UE e fontes que coñecen ben o mecanismo dos PERTE next generation dubidan da posibilidade de que un proxecto tan lesivo ambientalmente e tan nulo en termos de innovación tecnolóxica poida acceder a esta caste de financiamento, mentres os especialistas en comunicación non entenden a estratexia de achegamento á veciñanza desenvolvida por Altri que semella pensada para sementar ainda máis rexeitamento .

En calquera caso Galicia é unha sociedade europea e desenvolvida e as bisbarras do seu centro xeográfico, da conca do Ulla e das duas beiras da ría de Arousa posúen unha estrutura económica diversificada que coñece o perigo desta caste de industrias de encrave que non achegan cadea de valor e desertizan a contorna. O proxecto de Altri habería ficar na nómina das iniciativas vetadas pola mobilización da cidadania galega, como a celulosa de Ponteceso, a nuclear de Xove ou a mina de Corcoesto. Será, en calquera caso, unha historia que durará meses, cando non anos e pode amosar o grao de divorcio do Goberno galego cos sectores produtivos das bisbarras afectadas.